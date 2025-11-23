Atlante busca regresar a la Liga MX mientras inician conversaciones sobre la franquicia de Primera División del Mazatlán FC
En el radar
La ambición de Atlante de volver a la Liga MX ya no es solo una idea: es un proyecto activo con pasos concretos en marcha, incluida la posible adquisición del Mazatlán FC.
Según informa Javier Rojas de TUDN, Atlante no ha finalizado aún la compra de Mazatlán, aunque la franquicia sigue firmemente en el radar del club. Para la directiva azulgrana, comprar Mazatlán se considera un “Plan B”, ya que el club aún intenta alcanzar el ascenso por mérito deportivo primero.
Mientras que Grupo Salinas inicialmente exploró vender Puebla antes de considerar a Mazatlán, las negociaciones se estancaron hace meses. La venta sigue siendo posible, y se considera que Mazatlán es el camino más realista para que Atlante vuelva a entrar en la primera división. Las conversaciones han retomado y dentro del club ha crecido el optimismo de que se pueda llegar a un acuerdo.
El acuerdo no es oficial, pero el impulso está creciendo.
Informes recientes sugirieron que el regreso de Atlante ya estaba acordado, e incluso se difundió una cifra de compra. Sin embargo, Récord aclaró que no hay un anuncio oficial inminente; las discusiones están en curso y requerirán más tiempo antes de ser finalizadas.
El mismo medio también reveló que la dirigencia de Atlante, liderada por Emilio Escalante, ha pasado más de un año explorando opciones con Grupo Salinas, incluyendo negociaciones por Puebla o Mazatlán, aunque preocupaciones durante las conversaciones anteriores impidieron un acuerdo.
Por qué Atlante tiene una ventaja única
Un factor clave que favorece a Atlante es su certificación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, lo que lo convierte en el único club en la Liga de Expansión actualmente elegible para el ascenso. Con ningún otro equipo certificado en la división, Atlante se presenta como el único candidato viable para subir, fortaleciendo su posición en las negociaciones.
Si la venta se concreta, Mazatlán no desaparecería. En su lugar, el club de Sinaloa se trasladaría al lugar actual de Atlante en la Liga de Expansión, evitando escenarios pasados como los de Jaguares o Lobos BUAP, cuyas franquicias desaparecieron después de ser vendidas.
Cronograma posible para el anuncio
TUDN indica que la operación podría finalizarse poco antes de la Copa Mundial 2026. El objetivo sería presentar el acuerdo oficialmente en la asamblea de la Liga MX una vez que termine el torneo.
Bajo este escenario, Atlante regresaría a la Liga MX para el Apertura 2026 como el nuevo titular de la franquicia de Mazatlán. Con su posible regreso, los Potros de Hierro volverían a jugar en el estadio que históricamente sirvió como su hogar. Se informa que Atlante se uniría a América y Cruz Azul como inquilinos del Estadio Banorte (anteriormente Estadio Azteca), donde jugaron previamente en tres diferentes épocas: 1966–1983, 1996–2000, y 2004–2007.