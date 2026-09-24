Getty/GOAL
Traducido por
«Ataque fantástico»: la «cirugía» de fichajes del Manchester United ha funcionado, pero hace falta más mientras Michael Owen evalúa el planteamiento táctico de Michael Carrick
Sesko se ha convertido en un revulsivo de lujo para el Manchester United
El internacional esloveno Sesko, que fue fichado por 74 millones de libras (98 millones de dólares) durante el verano de 2025, se ganó cierta reputación de revulsivo a lo largo de la segunda mitad de su campaña de debut en Old Trafford.
Ese cartel está resultando difícil de quitarse de encima, ya que el delantero de 23 años todavía no ha sido titular en ningún partido de la Premier League esta temporada, y las únicas alineaciones de Carrick han llegado en encuentros de la Champions League y la Carabao Cup.
- Getty
Rashford y Mbeumo se perfilan junto a Cunha
Sesko es el único 9 puro que tiene actualmente el United en su plantilla, y por ahora se está resistiendo cualquier tentación de reforzar esa posición. En el pasado, el United se hizo famoso por contar con una de las nóminas de delanteros más profundas.
Cuando ganó el Triplete en 1999, Sir Alex Ferguson pudo rotar a Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer. Desde entonces, por el Theatre of Dreams también han pasado varios delanteros superestrellas, incluidos Ruud van Nistelrooy y Wayne Rooney.
En la actualidad, el versátil brasileño Cunha suele ser utilizado por el centro. Tiene a Bryan Mbeumo y Marcus Rashford a cada lado, con este último más que capacitado para meterse hacia dentro desde la banda izquierda si es necesario.
¿Funcionará el sistema de falso nueve para el Manchester United?
¿Le vendrá bien ese sistema al Manchester United a largo plazo? Cuando le plantearon esa pregunta a Owen, el exdelantero de los Red Devils campeón de la liga, que hablaba en asociación con HelloMillions (Sweepstakes Casino), dijo a GOAL: «Puede funcionar, ha funcionado en el pasado. Pep Guardiola ganó una liga sin jugar apenas con un delantero centro. Hay otros equipos que también lo han hecho en España.
«Puede funcionar y sí creo que, sobre el papel, es un ataque fantástico. De verdad que me gusta y creo que han invertido mucho en él. No marcaron contra el City, pero la forma en la que atacaron contra el Ipswich, marcaron cinco goles. Sé que no se enfrentaban a una defensa del Manchester City ante el Ipswich, pero sí creo que su ataque no es necesariamente su principal problema.
«Pueden tener días malos, pero en realidad me gusta bastante la composición de ese ataque. Creo que hay buenos jugadores y también creo que tienen futbolistas capaces de cambiar partidos en el banquillo, y creo que esa zona del campo ya la retocaron hace algo de tiempo.
«Los retoques recientes parecen haberse centrado en el centro del campo, y yo habría pensado que lo siguiente es fijarse en su defensa».
- Getty
El Manchester United puede volver a gastar en el mercado de fichajes de enero
El United llegó al primer parón internacional de 2026-27 después de encadenar tres partidos sin ganar. Solo ha sumado dos puntos de los últimos nueve posibles en la Premier League, lo que le deja 12º en la clasificación de la máxima categoría.
Todavía no ha dejado su portería a cero en la liga esta temporada, tras cinco jornadas, y han surgido preguntas sobre por qué no se buscaron refuerzos defensivos en el último mercado de fichajes, ya que se dio prioridad a una sala de máquinas sin Casemiro.
En enero se presentará otra oportunidad para incorporar efectivos, y es posible que laterales y centrales figuren en la lista de la compra del Manchester United. También podría explorar la opción de incorporar a otro goleador, ya que Cunha rara vez ha sido prolífico a lo largo de su carrera y Sesko aún no ha convencido a todo el mundo de que pueda ser el hombre de referencia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias