Atalanta, se acabó Zappacosta: 1-0 ante el Verona, Palladino a siete puntos de la Champions

Jornada 30 de la Serie A
Atalanta-Verona 1-0
Goles: 37' Zappacosta (A).
Volver a ganar en la liga tras tres partidos, dos empates y una derrota, y tras la sonada eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich: el Atalanta de Raffaele Palladino cumple su misión, imponerse por 1-0 gracias al gol de Zappacosta en el minuto 15 en el New Balance Arena de Bérgamo, recuperando los tres puntos y alimentando aún algunas esperanzas de alcanzar los cuatro primeros puestos, situándose a -7 del Como, en el partido correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A, contra el Verona de Paolo Sammarco, ya desesperado, penúltimo y a -9 de la salvación.