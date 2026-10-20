Las primeras muestras de descontento de los aficionados y de la crítica local han dejado entrever que la posición de Sarri ya no es tan sólida como al inicio del proyectoA: ahora Giuntoli y Percassi deben decidir si dan tiempo al entrenador para imponer su filosofía o si vuelven al antiguo sistema de juego con otro técnico. Los nombres de Stefano Pioli e Igor Tudor empiezan a sonar en Bérgamo como posibles alternativas. En cuanto a Thiago Motta, relacionado en varias ocasiones con el Atalanta y discípulo de Gasperini, el obstáculo es la presencia del exdirectivo de la Juventus, que había insistido en llevarlo a Turín, pero después lo destituyó, lo que deterioró su relación.