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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Atalanta, Sarri: «¿Romagnoli? Es una indiscreción hablar de jugadores inscritos por otros equipos»

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M. Sarri

El entrenador del Inter habla en la víspera de la eliminatoria previa de la Conference League

Maurizio Sarri, entrenador del Atalanta, habla en rueda de prensa en la víspera del partido contra el Hapoel Tel-Aviv, encuentro correspondiente a la ida de las eliminatorias previas de la Conference League programado para mañana por la noche en Bérgamo: "Es un partido que nos importa. Hemos tenido un sorteo importante porque nos enfrentamos a un equipo de una calidad técnica nada desdeñable. Espero un partido difícil y será, sin duda, una batalla".


Sobre el ambiente: "He encontrado un ambiente unido y con un gran sentido de pertenencia, así que hay entusiasmo y también un poco de mariposas en el estómago. Somos un equipo que está siguiendo un proceso, pero todavía en construcción; nos enfrentamos a un rival difícil, con mucha más calidad de la que se pueda pensar y con muchos más partidos oficiales que nosotros en las piernas".

  • Sobre Romagnoli: «¿Romagnoli? Me parecería poco delicado hablar de jugadores con contrato en otros equipos, tener a Giuntoli a mi lado me hace sentir tranquilo».


    Sobre el mercado: «Sobre el mercado no sé qué decir: estoy en un momento en el que tengo que jugar cuatro partidos en doce días, y en este momento no me interesa el mercado. De eso se encarga Giuntoli y confío completamente tanto en él como en el club».






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