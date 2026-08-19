Maurizio Sarri, entrenador del Atalanta, habla en rueda de prensa en la víspera del partido contra el Hapoel Tel-Aviv, encuentro correspondiente a la ida de las eliminatorias previas de la Conference League programado para mañana por la noche en Bérgamo: "Es un partido que nos importa. Hemos tenido un sorteo importante porque nos enfrentamos a un equipo de una calidad técnica nada desdeñable. Espero un partido difícil y será, sin duda, una batalla".





Sobre el ambiente: "He encontrado un ambiente unido y con un gran sentido de pertenencia, así que hay entusiasmo y también un poco de mariposas en el estómago. Somos un equipo que está siguiendo un proceso, pero todavía en construcción; nos enfrentamos a un rival difícil, con mucha más calidad de la que se pueda pensar y con muchos más partidos oficiales que nosotros en las piernas".