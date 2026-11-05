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Maurizio Sarri, entrenador del Atalanta, habló ante los micrófonos de Sky tras el empate 1-1 en casa ante el Kairat Almaty en la Conference League: «Si esta tiene que ser la semana para tomar impulso cuando tienes 14 jugadores de baja, lo veo difícil. Hoy teníamos 10 lesionados y cuatro jugadores cuyas evaluaciones desaconsejaban que jugaran. Podríamos haber ganado, sin duda, si no hubiéramos encajado un gol estúpido; después, el partido se complicó».

Sarri añadió: «Con muchísimas circunstancias atenuantes, nos quedamos con este punto e intentaremos conseguir la clasificación más adelante».