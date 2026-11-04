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Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Atalanta, Sarri: «Nos falta agresividad, la táctica no ha sido el problema»

Atalanta
Conference League
Atalanta vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
M. Sarri

El entrenador habla en la víspera del partido de la Conference League.

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Maurizio Sarri, entrenador del Atalanta, habla en la víspera de la tercera jornada de la Conference League ante el Kairat Almaty: «La concentración sirve para unirnos y estrechar lazos más de lo habitual, incluso sin hablar de fútbol, para crear una relación personal más fuerte y superar los problemas del momento».

El técnico del Atalanta añade: «No es una situación nueva para mí. He salido de ella siendo coherente; otras veces no he salido en absoluto. Con la experiencia, ciertas cosas se aceptan y se afrontan mejor», explica el técnico, según informa la agencia ANSA. «Estoy contento con el equipo. En la primera parte contra el Parma vi lo que quería ver, salvo la falta de atención defensiva. Dejamos de creer en nuestras posibilidades tras encajar el primer gol, y el segundo fue la consecuencia lógica. No es algo que se pueda entrenar en el campo. Hay que reflexionar sobre por qué un único hecho negativo nos apagó el lunes por la noche. 12 ocasiones de gol frente a 3 son cifras, son hechos. En ciertos momentos parecemos poco contundentes en ambas áreas. No ha sido la táctica la que ha causado problemas».

  • Sobre el rival del partido de mañana: «El partido es difícil por nuestras dificultades, pero en el último año y en los últimos seis meses los rivales han perdido 2-1 en Milán ante el Inter y 3-2 en Londres ante el Arsenal».

    Sobre los lesionados: «Scamacca está intentando volver».

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