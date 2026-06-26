Días intensos en Milán: Cardinale y Amorim moldean el nuevo Milan. La prioridad es fichar un gran delantero, con Goncalo Ramos, del PSG, como objetivo. También es clave el mercado de salidas: en los últimos días han llegado varias muestras de interés por los jugadores rossoneri.
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Atalanta: Sarri apuesta fuerte por Jashari y Ricci; la respuesta del Milan
GIUNTOLI INSISTE EN JASHARI
El Atalanta ha ingresado más de 100 millones por las ventas de Ederson al Manchester United y de Palestra al Chelsea. Cristiano Giuntoli quiere destinar parte de ese dinero al centrocampista del Milan Ardon Jashari. En los últimos días ha sondeado a su entorno, pero de momento ni el jugador ni el club muestran apertura.
INTENTO DE RECOGER LAS ESPIGAS
Giuntoli sigue interesado en Jashari y lo intentará de nuevo, mientras que Sarri prefiere a Ricci. El agente del jugador ve con buenos ojos un fichaje por la Dea. Por ahora es pronto para negociar: el Atalanta solo ha sondeado a Jashari, pero la opción se mantiene. Si el Milan lo permite...