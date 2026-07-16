Atalanta, primeras declaraciones de Sarri: «Sueño con ganar en Bérgamo. Ederson quiere quedarse y será un pilar. Quiero que Scamacca rinda al 100 % y nuevos roles para Zalewski y Samardzic»

La charla derivó hacia lo técnico y táctico, y Maurizio Sarri planteó cambios en el sistema y en las posiciones de algunos jugadores: «Estamos probando a Samardzic y Zalewski como centrocampistas interiores. También pienso en Raspadori, a quien ya quería entrenar en la Lazio. Además, el Atalanta tiene dos delanteros importantes, Krstovic y Scamacca, que ya han superado la decena de goles. Scamacca es un ariete fuerte, pero estoy convencido de que puede dar más. El reto es sacarle el 100 % y contamos con su colaboración. ¿Scalvini? Lo estamos probando como extremo izquierdo o derecho».