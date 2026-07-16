En Zingonia, sede del centro deportivo del Atalanta, fue presentado ante la prensa el nuevo entrenador, Maurizio Sarri. Lo acompañaron el director deportivo, Cristiano Giuntoli —con quien ya trabajó en el Nápoles—, Antonio y Luca Percassi, y Steve Pagliuca. Sucediendo a Raffaele Palladino, Sarri expresó su orgullo por este nuevo reto tras dejar la Lazio.
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Atalanta, primeras declaraciones de Sarri: «Sueño con ganar en Bérgamo. Ederson quiere quedarse y será un pilar. Quiero que Scamacca rinda al 100 % y nuevos roles para Zalewski y Samardzic»
¿POR QUÉ EN BÉRGAMO?
«Gracias al club. Llegué a Bérgamo por la confianza que depositaron en mí. Me impresionaron el estadio, Zingonia, el ambiente y el trabajo del club. Mi filosofía es distinta, pero la prioridad es ver a un buen Atalanta. Será una temporada difícil e importante. Tenemos los recursos, pero debemos trabajar. Mi director conoce mi opinión sobre los jugadores y mi estilo, aunque el Atalanta tiene su propia filosofía. La plantilla tiene calidad; sobre el mercado de fichajes, ya veremos», declaró Sarri al inicio de la rueda de prensa.
Scamacca puede aportar más; nuevo rol para Samardzic.
La charla derivó hacia lo técnico y táctico, y Maurizio Sarri planteó cambios en el sistema y en las posiciones de algunos jugadores: «Estamos probando a Samardzic y Zalewski como centrocampistas interiores. También pienso en Raspadori, a quien ya quería entrenar en la Lazio. Además, el Atalanta tiene dos delanteros importantes, Krstovic y Scamacca, que ya han superado la decena de goles. Scamacca es un ariete fuerte, pero estoy convencido de que puede dar más. El reto es sacarle el 100 % y contamos con su colaboración. ¿Scalvini? Lo estamos probando como extremo izquierdo o derecho».
VUELVO A EMPEZAR CON EDERSON
En la rueda de prensa, Maurizio Sarri habló del mercado de fichajes y del futuro de Ederson, cuyo traspaso al Manchester United por 45 millones de euros se frustró y que ha recibido una oferta de renovación del Atalanta. «Ederson volverá al equipo. Mi duda era su actitud tras el fichaje fallido, pero ha mostrado madurez y ganas de quedarse, así que será un pilar. El fichaje de Gaetano ha sido un gran regalo del director deportivo. La temporada será larga y tendremos alternativas para el 4-2-3-1. Ya veremos, tenemos muchas opciones».
LOS OBJETIVOS DE SARRI
La rueda de prensa de Maurizio Sarri concluye con una declaración sobre sus intenciones y los objetivos que espera alcanzar al frente del Atalanta: «Nuestro objetivo es convertirnos en un equipo competitivo. Sé que los primeros días serán difíciles, pero estoy convencido de que podemos hacerlo bien. También en Nápoles tuvimos dificultades al principio, pero ya sabemos cómo acabaron las cosas. Me gustaría ganar algún título aquí en Bérgamo, aunque, en ciertos aspectos, el camino es más bonito que el destino, y espero que la aventura con el Atalanta sea un gran viaje como el que viví en Nápoles».
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