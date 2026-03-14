Atalanta, Palladino: «¿Incidencias arbitrales? No las he visto, Marelli ha dicho que todo fue correcto. Un punto merecido, podríamos haber ganado»

«Ha sido una semana difícil; entre el Bayern y el Inter nos hemos enfrentado a dos grandes. Me ha gustado la respuesta del equipo, sobre todo en el aspecto mental, porque podrían haber quedado secuelas, pero han reaccionado como los hombres y los grandes futbolistas que son. Me ha gustado la intensidad del partido y el espíritu de los que han salido desde el banquillo. Este es un gran grupo que lleva cuatro meses dando lo mejor de sí mismo. Desde que llegué les he exigido mucho y quiero darles las gracias porque lo están dando todo, corazón, coraje y un gran compromiso. No es fácil jugar cada dos o tres días. Hoy han hecho un gran partido. Hemos ido creciendo a lo largo del encuentro. En la primera parte nuestra idea era mantenernos más retrasados. Por desgracia, tuvimos cuatro o cinco ocasiones en las que no estuvimos a la altura; incluso podríamos haber ganado.Un punto merecido; en un momento dado se podía ganar o perder, pero este es nuestro ADN. Además, sabía que el rumbo del partido podía cambiar y que los que salen desde el banquillo siempre aportan mucha energía. Estoy realmente muy satisfecho y contento porque el equipo sigue creciendo; los que salen desde el banquillo siempre dan un gran impulso».