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Atalanta BC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Atalanta, Palladino: «Estamos orgullosos de representar a Italia en la Liga de Campeones; nos enfrentamos al equipo más fuerte de Europa»

Las declaraciones del entrenador del equipo de Bérgamo antes del partido contra el Bayern de Múnich.

Raffaele Palladino, entrenador del Atalanta, ha hablado y comentado el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich en Amazon Prime Video: «Es fantástico estar aquí. Para nosotros es un motivo de orgullo estar aquí, en los octavos de final de la Liga de Campeones representando a Italia. Nos enfrentamos a un gigante, creo que es el más fuerte de Europa. Es una oportunidad para crecer, lo daremos todo por los aficionados que en el partido de ida nos aplaudieron incluso tras el 6-1. Contra el Inter reaccionamos remontando, mis chicos nunca se rinden».

  • QUÉ LLEVAR A BERGAMO

    «Una experiencia así nos hace crecer; jugar contra estos equipos te hace mejorar. Queremos seguir creciendo, la Champions es maravillosa. También en la liga intentaremos luchar hasta el final. Nuestro objetivo es darlo todo, además tenemos la Copa de Italia».

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  • ACTITUD

    «Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy fuerte. Aunque teníamos pocas posibilidades de pasar de ronda, queríamos jugárnoslas en casa. La estrategia de juego nos salió mal en la primera parte. Después bajamos el centro de gravedad y, aun así, nos fue mal. No hay que enfrentarse a ellos cuando están en racha; hoy aplicaremos una estrategia diferente. Intentaremos hacerles daño con nuestra velocidad».

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