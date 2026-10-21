¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Kolasinac AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Atalanta: Kolasinac sufre una distensión del recto femoral; cuántos partidos se pierde

Atalanta
S. Kolasinac
Serie A

El defensa se lesionó en el partido que su equipo perdió ante el AC Milan

El Atalanta no podrá contar con Sead Kolasinac durante las próximas dos semanas. Las pruebas médicas a las que se ha sometido esta mañana el defensa bosnio revelan una distensión de bajo grado del recto femoral del muslo izquierdo, según informa la ANSA.

  • Kolasinac fue sustituido el domingo en casa del Milan por el debutante Relja Obric en el minuto 20. El proceso de rehabilitación ya ha comenzado. Además del partido contra el Ajax del jueves, el jugador debería perderse los encuentros ante el Frosinone, la Fiorentina y el Parma.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
AJX

AJX

Conference League

22 oct 2026

ATA

ATA