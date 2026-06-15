Hoy es un día clave para Maurizio Sarri en el Atalanta. El futuro técnico ha visitado esta mañana el centro deportivo de Zingonia para conocer las instalaciones y su nuevo entorno. Según Sky Sport, hoy firmará su contrato hasta 2028, con opción a una temporada más.
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Atalanta, hoy firma Maurizio Sarri en Zingonia; todos los detalles y cifras de su contrato como nuevo entrenador
LOS DETALLES DEL ACUERDO
Hace semanas se cerró el acuerdo para el sucesor de Raffaele Palladino, fichaje impulsado por el nuevo director deportivo del Atalanta, Cristiano Giuntoli, quien reemplazó a Tony D'Amico. Maurizio Sarri, que ya acordó su salida de la Lazio, firmará con la Dea por dos años a cambio de 3,5 millones de euros netos por temporada.
LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS EN EL MERCADO
Tras firmar los contratos, se anunciará oficialmente a Maurizio Sarri como nuevo entrenador del Atalanta. Desde hoy, su cuerpo técnico abordará el mercado de fichajes, y el técnico toscano dará sus primeras indicaciones sobre altas y bajas. Tras la venta de Ederson al Manchester United, aún se negocia la posible salida de Marco Palestra al Inter, por la que el Atalanta pide unos 50 millones de euros más bonus.