Tras firmar los contratos, se anunciará oficialmente a Maurizio Sarri como nuevo entrenador del Atalanta. Desde hoy, su cuerpo técnico abordará el mercado de fichajes, y el técnico toscano dará sus primeras indicaciones sobre altas y bajas. Tras la venta de Ederson al Manchester United, aún se negocia la posible salida de Marco Palestra al Inter, por la que el Atalanta pide unos 50 millones de euros más bonus.