Atalanta-Hellas Verona, las notas de CM: Zappacosta, decisivo; De Roon entra en la historia del Nerazzurri

Carnesecchi 6,5: salva la portería en dos ocasiones, lanzándose primero a por los disparos de Bowie y luego a por los de Orban

Scalvini 6,5: frena el avance de los amarillos sin cometer falta

Djimsiti 6,5: da instrucciones a sus compañeros, se entrega hasta el final

Kolasinac 6,5: se sacrifica en varias ocasiones para alejar el peligro, sobre todo en la segunda parte

(Hien 5,5 31’ st: entra y ve la tarjeta amarilla

Zappacosta 7,5: decisiva su magia con la izquierda desde la frontal, gran actuación en los centros y las carreras

De Roon 7: aclamado el capitán, que ha entrado de pleno derecho en la historia al alcanzar el récord absoluto de partidos disputados, 436, con la camiseta del Atalanta, superando a Bellini, que se quedó en 435.

(Samardzic sin nota, 43’ de la segunda parte)

Ederson 7: un jugador ofensivo al que se echaba de menos, tiene muchas buenas ideas y las pone en práctica

(Pasalic 6, 18’ de la segunda parte: aporta frescura cuando faltan fuerzas)

Bernasconi 6: se superpone a Zalewski, pero tiene menos espacios que el polaco

De Ketelaere 6: poco incisivo, pocas ideas, menos brillante

(Musah 6, minuto 31 de la segunda parte: un recambio que ayudará en estos dos meses

Zalewski 6,5: le da a Krstovic balones valiosos, sobre todo en la primera parte

(Raspadori 6, minuto 19 de la segunda parte: listo para alcanzar a Scamacca en la selección italiana

Krstovic 7: solo le falta el gol, que desperdicia ante la portería en la segunda parte. Una lástima

Entrenador: Palladino 6,5: se necesitaba una victoria, aunque fuera sucia, para mantenerse a la altura de los grandes de cara a Europa y la consigue con los cambios acertados