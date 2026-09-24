Atalanta: hay cola en la Premier League por Giorgio Scalvini

Scalvini sigue siendo considerado hoy una pieza central para el proyecto de Maurizio Sarri, pero si en enero el club no se encuentra en las posiciones de la clasificación deseadas, podría contemplarse una venta para hacer caja.

Tras él están Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United y también Manchester City. Atalanta, en caso de salida, fijará muy alto el listón del valor de su traspaso, dado que, con contrato hasta el 30 de junio de 2028, el próximo verano será el último en el que podrá pedir cifras importantes por su venta.