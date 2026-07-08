Atalanta ficha a Gaetano: acuerdo con el Cagliari. Mañana se someterá a los reconocimientos médicos

El Atalanta ficha a Gianluca Gaetano, centrocampista nacido en 2000, tras llegar a un acuerdo con el Cagliari. El jugador, que ha pasado tres temporadas en Cerdeña, emprende ahora una nuevaaventura en Bérgamo, segúnconfirma Fabrizio Romano.





Para Gaetano se cierra así un capítulo importante de su carrera. Llegó a Cagliari con grandes expectativas, se hizo imprescindible y acabó siendo uno de los líderes técnicos del equipo. Su calidad entre líneas, su capacidad de asociación y la madurez adquirida despertaron el interés de varios clubes, pero fue el Atalanta quien cerró la operación.





Eltécnico Maurizio Sarrilo pedía como prioridad para la nueva etapa de la Dea.



