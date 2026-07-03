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Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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Atalanta está cerca de cerrar su primer fichaje: acuerdo con el Cagliari por Gaetano a un bajo coste

Atalanta
Fichajes
Cagliari
G. Gaetano

El exjugador del Nápoles sustituirá a Ederson, quien se ha ido al Manchester United.

La nueva Atalanta de Maurizio Sarri y Cristiano Giuntoli está a punto de cerrar su primer fichaje del verano. Según Sky Sport, el club nerazzurro espera anunciar en las próximas horas la llegada del centrocampista Gianluca Gaetano, del Cagliari, señalado por el exentrenador de la Lazio como prioridad para la dirección de juego.

  • GIRO A UN PASO

    Las negociaciones, abiertas hace semanas, llegan a su punto clave: el Cagliari, que pedía unos 15 millones, aceptaría algo menos, y el Atalanta, que ofreció 11, cubriría la diferencia con bonus. El acuerdo podría cerrarse esta noche.

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  • LA ÉPOCA POSTERIOR A EDERSON

    Gianluca Gaetano completó una temporada positiva en el Cagliari: jugó 33 partidos, marcó 2 goles y dio 4 asistencias. El punto de inflexión llegó cuando el técnico Fabio Pisacane lo pasó de centrocampista a mediapunta. Esa evolución ha despertado el interés del Atalanta, que busca reemplazar a Ederson, fichado por el Manchester United.

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