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Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Atalanta, esguince de tobillo para Scalvini: parte médico y tiempos de recuperación

Atalanta
Serie A
G. Scalvini

El defensa se lesionó en la ida de las rondas previas de la Conference League

Como se lee en el parte oficial del Atalanta, «El futbolista Giorgio Scalvini se ha sometido a pruebas instrumentales, tras la lesión sufrida en el partido de ayer contra el Hapoel Tel-Aviv, que han evidenciado un traumatismo por esguince en el tobillo izquierdo».


La nota prosigue: «El jugador ha iniciado el proceso de rehabilitación y su estado será evaluado día a día». Recordamos que Scalvini tuvo que levantar la bandera blanca en el minuto 26 del partido del jueves por la noche disputado en Bérgamo contra el Hapoel Tel Aviv, encuentro correspondiente a la ida de las preliminares de la Conference League, y fue sustituido por Kristensen, recién llegado del Udinese.


  • Scalvini intentará recuperarse para la próxima semana, para el partido de vuelta contra el equipo israelí, mientras que se perderá el debut en liga, que el domingo verá al Atalanta enfrentarse al Sassuolo en el New Balance stadium.

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