Tras la dolorosa derrota en el último minuto ante el Roma, el Atalanta, dirigido por Maurizio Sarri, regresa del New Balance Arena para visitar al Cagliari, dirigido por Fabio Pisacane.

Varias opciones están en el aire en las filas del Atalanta, especialmente en las bandas, donde Bernasconi y Zappacosta podrían imponerse a Bellanova y Kolasinac. En el centro del campo existe la posibilidad de que Kessié aparezca por primera vez como titular, al igual que Rowe en el ataque. Se espera que Scamacca se asegure su puesto en detrimento de Krstovic.









En cuanto al Cagliari, que llega tras la victoria sobre el Lecce, se apoya en Maldini, que recuperó su brillo en la última jornada, y en la compenetración que ha encontrado desde el inicio de la temporada con Fazzini. Mendy volverá a ser la referencia ofensiva.



