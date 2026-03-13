El Atalanta recupera a Ederson para el partido contra el Inter, pero también hay novedades sobre Charles De Ketelaere y Giacomo Raspadori: según informa Sky Sport, el centrocampista será convocado para el partido en San Siro, de cara al próximo encuentro de liga contra el Inter, previsto para mañana a las 15:00. El brasileño vuelve a estar disponible tras haberse perdido los últimos seis partidos: su última participación se remonta al partido de ida contra el Borussia Dortmund, tras lo cual una fatiga muscular le había obligado a quedarse fuera en las semanas siguientes.