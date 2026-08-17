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«Asumo toda la responsabilidad»: Gennaro Gattuso se disculpa tras la derrota de la Lazio ante el Mantova en la Coppa Italia
Los modestos dan la campanada
La Lazio sufrió una amarga eliminación prematura de la Coppa Italia tras caer por un sorprendente 2-0 ante el Mantova en el Stadio Olimpico. Pese a dominar el encuentro en los primeros compases, los biancocelesti desaprovecharon una sucesión de ocasiones clarísimas por medio de Matteo Cancellieri y Boulaye Dia antes de que Francesco Ruocco adelantara a los visitantes en el minuto 75. Un desesperado empuje final en busca del empate se volvió en su contra de forma dramática cuando Ismael Cajazzo certificó la sorpresa con un implacable contraataque en el tiempo añadido.
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El entrenador asume la culpa
Hablando con Sportmediasettras el pitido final, Gattuso ofreció una disculpa sin reservas por la falta de brillo en la actuación de su equipo: "Es un golpe duro. Doy la cara porque es lo correcto, pero ahora es momento de callar y apretar los dientes. Asumo toda la responsabilidad. Sabíamos que teníamos mucho trabajo por hacer. Ahora mismo duele, y debemos pedir disculpas. Seguimos adelante, y desde luego respaldo a estos chicos, que lo están dando todo."
El técnico también señaló una actuación pasiva en la primera parte que permitió a los visitantes crecer en confianza: "Tenemos muchas cosas que mejorar. Este momento duele, pero tenemos que mantenernos fuertes. Es verdad que tuvimos algunas ocasiones, pero en la primera parte hicimos las cosas a medias: nunca fuimos lo bastante agresivos y les dimos demasiado espacio. Prefiero que los jugadores generen ocasiones y las fallen. Desde el primer día, hemos sabido que tenemos que mantenernos unidos y trabajar duro. Solo a través del trabajo duro y del deseo de hacer una buena temporada podremos salir de esta."
El estratega rechaza las excusas sobre el traspaso
El exentrenador del AC Milan se negó a refugiarse en una posible actividad en el mercado de fichajes y exigió total responsabilidad a quienes saltaron al terreno de juego: «Hoy no va del mercado. Va de los jugadores que salieron al campo. Es fácil decir que nos falta esto o aquello. Ahora mismo necesitamos responsabilidad, y luego ya veremos qué pasa en los próximos días».
Pidió calma entre bastidores con el objetivo de recomponer la relación con una afición cada vez más frustrada: «Los chicos están trabajando bien, tienen ganas de trabajar. Hemos cambiado mucho. Llevamos 40 días trabajando y hay muchas ganas y compromiso. Pero esta noche es un trago amargo; ojalá podamos gestionarlo bien y trabajar con tranquilidad. Sabemos que la gente de fuera no está contenta, y esperamos cambiar también esa dinámica».
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El calendario nacional exige una respuesta
La humillante derrota pone fin de forma abrupta al recorrido copero de la Lazio, que se queda centrada únicamente en la competición liguera nacional y sin distracciones europeas. Gattuso afronta una tarea urgente para recuperar la moral antes de visitar al Bolonia en su estreno en la Serie A el lunes, 24 de agosto. La presión en la capital aumentará rápidamente si el conjunto romano no ofrece una respuesta contundente en el Stadio Renato Dall'Ara.
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