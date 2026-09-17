Al abordar su papel dentro de la estructura de la selección nacional, Buffon reafirmó que apoyar a Gattuso fue la decisión correcta para ese momento concreto. Insistió en que resultados aislados o penaltis fallados no alteran su convicción sobre las cualidades de liderazgo de Gattuso.

Buffon elogió el carácter y la pasión por el cargo de su excompañero en la selección.

«Después de la eliminación contra Bosnia elegí marcharme y salí muy bien de ello», explicó Buffon. «Aposté por Gattuso como entrenador y volvería a hacerlo ahora, era el hombre adecuado para el momento que estábamos atravesando. Un penalti fallado no cambiará mi opinión».