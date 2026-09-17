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«Asumo la responsabilidad y me quito de en medio»: Buffon se mantiene firme en su postura sobre Gennaro Gattuso
Buffon defiende el nombramiento de Gattuso y la salida de Italia
Gianluigi Buffon defendió su decisión de respaldar a Gennaro Gattuso como seleccionador de Italia durante una entrevista con el director de Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. En el pódcast Tutto in piazza, el ex capitán de la selección habló de asumir la responsabilidad personal tras la eliminación de Italia ante Bosnia.
Buffon subrayó que dar un paso al lado era necesario para permitir que la selección iniciara un nuevo ciclo.
- Newscom World
El ex capitán se mantiene firme en su respaldo al entrenador
Al abordar su papel dentro de la estructura de la selección nacional, Buffon reafirmó que apoyar a Gattuso fue la decisión correcta para ese momento concreto. Insistió en que resultados aislados o penaltis fallados no alteran su convicción sobre las cualidades de liderazgo de Gattuso.
Buffon elogió el carácter y la pasión por el cargo de su excompañero en la selección.
«Después de la eliminación contra Bosnia elegí marcharme y salí muy bien de ello», explicó Buffon. «Aposté por Gattuso como entrenador y volvería a hacerlo ahora, era el hombre adecuado para el momento que estábamos atravesando. Un penalti fallado no cambiará mi opinión».
Reflexiones sobre Conte, Allegri y las fricciones pasadas en la Juventus
Buffon también dejó reflexiones sinceras sobre figuras destacadas de los banquillos, entre ellas Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Cesc Fabregas y Gian Piero Gasperini. Recordó malentendidos del pasado con la directiva de la Juventus allá por 2010, al tiempo que ofreció su perspectiva sobre los problemas actuales del club.
Expresó un enorme respeto por sus excompañeros Carlos Tevez y Dani Alves durante sus exitosas etapas en Turín.
Su valoración puso de relieve la compleja dinámica táctica y de gestión dentro del fútbol italiano.
- AFP
Buffon evalúa los desafíos modernos a los que se enfrenta el fútbol italiano
Buffon concluyó evaluando los desafíos estructurales y de rendimiento que siguen afrontando la Juventus y la selección italiana. Su disposición a hablar con transparencia aporta una perspectiva valiosa mientras ambas entidades trabajan para recuperar su estatus de élite.
El exguardameta sigue siendo una voz influyente en el panorama del fútbol italiano.
Sus reflexiones siguen siendo un punto de referencia para el futuro del fútbol en Italia.
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