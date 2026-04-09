«Asumo la responsabilidad»: la estrella del Barcelona está devastada tras su papel en la sorpresiva derrota en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid

Tras el partido, el canterano de La Masía asumió su responsabilidad en la derrota y pidió unidad al equipo para el choque de vuelta en Madrid.

«Una acción determina el partido y la eliminatoria», escribió Cubarsi en Instagram. «Así es el fútbol y asumo la responsabilidad del resultado. Queda mucho en esta eliminatoria a doble partido y estamos más unidos que nunca: somos una familia. Seguiremos adelante con esfuerzo y determinación; nunca nos rendiremos».