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«¡Asúmelo!» - Gary Lineker insta al Manchester City a aceptar el castigo mientras el club se enfrenta a la posibilidad de que le retiren títulos
El City, declarado culpable de prácticamente todos los cargos
Hace poco más de una semana, la Premier League anunció que un panel independiente declaró al Manchester City culpable de todos los cargos financieros tras una audiencia de ocho semanas que concluyó a finales de 2024. A pesar de que presuntamente supo durante el verano que se acercaba el veredicto, el gigante del Etihad siguió gastando aproximadamente 400 millones de libras en el reciente mercado de fichajes.
El club ya ha presentado un recurso, y se espera una resolución definitiva en enero. De forma paralela, una audiencia separada determinará las sanciones exactas. Las penas podrían ir desde multas sustanciales y prohibiciones para fichar hasta una devastadora deducción de puntos que garantizaría de forma efectiva el descenso de la máxima categoría.
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Lineker exige responsabilidades
Hablando en la Leaders Week London 2026 en Stamford Bridge, Lineker advirtió de que la situación parece sombría para el conjunto de Mánchester. Además, rechazó de inmediato cualquier sugerencia de una trama orquestada contra el club.
«Tiene muy mala pinta para el Manchester City», dijo el exdelantero de Inglaterra. «Cuando hablan de las teorías de la conspiración de la Premier League, uno piensa para sí mismo que, en realidad, esto es lo último que la Premier League querría en el mundo.
«Así que me encantaría ver ahora al City asumirlo y decir simplemente: “Vale, nos equivocamos, pero por el bien del juego lo aceptaremos, aceptaremos cualquier castigo que nos llegue y seguiremos adelante”.
«Eso sería una bendición y podrían salvar un poco la cara. Ahora mismo no parece muy probable. Pero es perjudicial. No me sorprendería que se llegara al punto de retirar títulos».
Lineker también destacó el daño colateral que unas sanciones severas infligirán a partes inocentes. «Al final, ¿quién sufre por eso? Los jugadores y los aficionados», continuó. «Va a ser uno de esos castigos, y obviamente tiene que ser severo, porque estamos hablando de muchas infracciones. Así que va a ser difícil, y cada uno tendrá una idea diferente de cómo debería ser esto».
Recurriendo a sus propios días como jugador, el ex presentador de Match of the Day empatizó con la plantilla actual. «No es algo que haya vivido muy a menudo en mi carrera», dijo. «Recuerdo cuando los clubes ingleses fueron vetados de Europa, y eso me costó jugar la Copa de Europa con el Everton. Así que, una vez más, los jugadores sufrirán por esto, y así son las cosas».
Los rivales esperan su oportunidad
Las repercusiones del veredicto de culpabilidad ya se están dejando sentir en el fútbol inglés. Según se informa, Arsenal, Liverpool, Tottenham y Manchester United fueron informados de la decisión del panel antes que el resto de la liga. Estos cuatro rivales se han reservado de forma notable su derecho legal a reclamar una compensación al City.
La directiva del City sacará sin duda confianza de su historial en batallas legales. El conjunto del Etihad logró revocar en 2020 una sanción de dos años sin disputar la Champions League y esperará desesperadamente que su apelación actual le depare un alivio similar para el nuevo año.
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Anfield espera en un ambiente hostil
El equipo de Enzo Maresca debe dejar momentáneamente a un lado su agitación fuera del campo mientras se prepara para un choque monumental de la Premier League este domingo. El City viaja a Merseyside para enfrentarse al Liverpool, uno de los clubes que siguen de cerca las consecuencias legales y de compensación. El Manchester City puede esperar una recepción ferozmente hostil cuando salte al césped de Anfield en medio de la controversia en curso.
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