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Aston Villa y Tottenham están en alerta: el extremo del PSG quiere cambiar de equipo este verano tras su brillante actuación en el Mundial
Las hazañas en el Mundial despiertan el interés de la Premier League
El joven extremo senegalés debutó en el Mundial ante Francia y, entrando desde el banquillo, marcó un gol espectacular tras regatear a Theo Hernández.
Con 18 años y 143 días, Mbaye se convirtió en el goleador más joven de Senegal y en el jugador africano más joven en anotar en un Mundial.
El Aston Villa y el Tottenham lideran la carrera por su fichaje
Según Foot Mercato, varios clubes ingleses ya se han activado. El Tottenham admira su velocidad y juego directo, perfecto para la Premier. Pero ahora es el Aston Villa el que negocia su fichaje.
El equipo de Unai Emery busca jóvenes promesas con gran potencial y Mbaye encaja a la perfección. A medida que avanza el mercado estival, el PSG podría tener dificultades para convencer a una de sus mayores promesas de que su futuro sigue en París, ante la presión de la Premier League.
Frustración por el proceso de selección del PSG
La situación en el PSG sigue complicada para el canterano, conocido como «Titi». Aunque tiene contrato hasta 2028, Mbaye ve una competencia intensa por un lugar en el equipo de Luis Enrique. El campeón de la Ligue 1 sigue fichando delanteros de renombre, lo que le cierra el paso al primer equipo.
Según Footmercato, su entorno quiere que se quede en París para seguir creciendo, pero él prefiere marcharse. No está dispuesto a esperar oportunidades que quizá nunca lleguen, sobre todo tras brillar ante rivales de élite en la gira de verano por Norteamérica.
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La lucha por el reconocimiento internacional
A pesar de sus récords, el camino de Mbaye al once inicial no fue fácil. Sorprendentemente, se quedó en el banquillo en el segundo partido de grupo contra Noruega, derrota 3-2 que indignó a la afición senegalesa. Entró en el 54’ y su impacto fue claro: 100 % de regates exitosos y cinco duelos ganados.
La presión pública para que fuera titular acabó propiciando su primera titularidad en el último partido de la fase de grupos contra Irak, donde jugó 57 minutos. Esta experiencia en el escenario mundial ha transformado la perspectiva del joven, que ahora se siente preparado para competir al más alto nivel cada semana, en lugar de conformarse con un papel secundario en la capital francesa.
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