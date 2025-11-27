Aspirante a la presidencia del Barcelona critica la gestión de Joan Laporta y exige que La Masia forme a su propio Erling Haaland

Víctor Font, principal rival de Laporta en las últimas elecciones, también se perfila como candidato para los próximos comicios. Además, se espera que Joan Camprubí Montal, Marc Ciria y Xavi Vilajoana entren en la carrera por la presidencia.

Este jueves, Vilajoana presentó oficialmente su candidatura bajo el lema “Listo para recuperar nuestro Barça”. Durante el acto, lanzó duras críticas a la gestión de Laporta y expuso parte de su proyecto para cambiar el rumbo del club.

“He dedicado 21 años al Barcelona, primero como jugador de fútbol y fútbol sala, y después como directivo bajo tres presidentes: Laporta, Sandro Rosell y Josep Bartomeu”, recordó. “Soy una persona optimista y lo daré todo. El partido ya ha empezado y será largo. No se puede gestionar el club a espaldas de sus socios, que son sus verdaderos propietarios. Tenemos un capitán navegando sin rumbo, improvisando en todo”.

Vilajoana adelantó varias de sus propuestas: “Si gano las elecciones, congelaré el precio de los abonos hasta que terminen las obras del Camp Nou. Los socios deben ser la prioridad. Podemos destinar 40 millones de euros a esto dentro de un presupuesto de mil millones. También tengo un plan para aumentar un 30% los ingresos por patrocinio. Impulsaremos La Masia, nuestro mayor activo, cuyo presupuesto Laporta ha recortado un 37%. Nuestro Haaland no está en el City, está en La Masia. Y me duele el estado de las otras secciones; fui capitán de una de ellas y sé lo importantes que son para nuestra identidad. Si gano, los deportes femeninos estarán representados en todas las secciones”.

El candidato insistió en que su proyecto mira únicamente por el bien del club: “No sé qué ocurrirá en el futuro, pero estoy convencido de que mi plan es sólido. No estoy en contra de nadie, estoy a favor del Barça. Ir siempre en contra no ayuda. Ser presidente no es repartir cargos”.

Sobre la gestión actual, fue contundente: “La gestión de Laporta es una locura. No se trata de esconder problemas, sino de hacer que los responsables rindan cuentas. El auditor determinará si ha habido irregularidades. Y si alguien ha perjudicado al club, deberá ser denunciado”.

También lanzó un mensaje directo al actual presidente: “Intento no escucharlo porque no aporta nada a mi vida”, afirmó, lamentando que cada vez que Laporta habla “falta al respeto a los socios” y criticando “la imagen que hoy proyecta el Barça; el club merece mucho más”.