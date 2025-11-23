Asociada de Donald Trump confiesa que no reconoció a Cristiano Ronaldo durante su visita a la Casa Blanca

La visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca marcó su primer viaje público a Estados Unidos desde que, en 2017, fue acusado de agresión sexual por una profesora, acusación que el delantero portugués niega. Kathryn Mayorga sostiene en una entrevista con la publicación alemana Der Spiegel que Ronaldo la violó en una habitación de hotel en 2009, y según se informó, habían alcanzado un acuerdo extrajudicial en 2010.

Desde entonces, Ronaldo no había participado en ningún partido de exhibición en EE. UU. con sus antiguos equipos —Real Madrid, Juventus y Manchester United— ni con su actual club, Al-Nassr.

El caso volvió a estar en el foco mediático la semana pasada, cuando Portugal aseguró su clasificación para la Copa del Mundo 2026. En ese partido, Portugal ganó 9-1 a Armenia sin la presencia de Ronaldo, quien se perdió el último encuentro de clasificación tras ser expulsado en la derrota por 2-0 ante la República de Irlanda. Esa tarjeta roja le impedirá disputar el primer partido de la fase de grupos en el Mundial.

Portugal tiene previsto jugar un amistoso contra Estados Unidos en marzo, donde se espera que Ronaldo participe.

A pesar de la fama del portugués, la Secretaria de Agricultura del expresidente Trump, Brooke Rollins, confesó estar impresionada con Ronaldo, aunque admitió que no tenía idea de quién era antes del encuentro.