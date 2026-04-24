El folleto, creado para sensibilizar a los niños sobre el racismo, acabó en escándalo. En una de sus caricaturas, un miembro del Ku Klux Klan, con su típica túnica blanca y sombrero puntiagudo, lleva el escudo del FC Millwall en el pecho.
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Asociación con el Ku Klux Klan: un club inglés estudia demandar al Ayuntamiento de Westminster
El exjugador del Chelsea Paul Canoville, primer futbolista negro del club, relata a sus 64 años el racismo que sufrió en Inglaterra.
Recuerda sobre todo un partido contra el FC Millwall, donde sufrió una fuerte hostilidad racista por parte de la afición local. «El racismo nunca ha desaparecido. Me insultaron gravemente en un encuentro con el filial en Millwall, pero después les mostré mi medalla de campeón de Segunda División de 1984», declaró.
El Millwall se reserva el derecho de emprender acciones legales
La distribución del folleto se ha suspendido y el Ayuntamiento de Westminster ha pedido disculpas al club del sureste de Londres. El consistorio ha confirmado que no hará ni repartirá más copias de la imagen con el logotipo del club y que destruirá todo el material restante en su poder.
Además, el Ayuntamiento ofreció una «disculpa completa por el grave uso indebido de un emblema registrado del club». «Este había sido incluido en una ilustración de un miembro de un grupo de odio racista en un folleto sobre educación infantil distribuido en colegios, lo que creó una imagen falsa y perjudicial del club», se indicaba en el comunicado.
No obstante, el Millwall se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las autoridades y, mientras evalúa su posición jurídica, no hará más declaraciones por ahora.