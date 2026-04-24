La distribución del folleto se ha suspendido y el Ayuntamiento de Westminster ha pedido disculpas al club del sureste de Londres. El consistorio ha confirmado que no hará ni repartirá más copias de la imagen con el logotipo del club y que destruirá todo el material restante en su poder.

Además, el Ayuntamiento ofreció una «disculpa completa por el grave uso indebido de un emblema registrado del club». «Este había sido incluido en una ilustración de un miembro de un grupo de odio racista en un folleto sobre educación infantil distribuido en colegios, lo que creó una imagen falsa y perjudicial del club», se indicaba en el comunicado.

No obstante, el Millwall se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las autoridades y, mientras evalúa su posición jurídica, no hará más declaraciones por ahora.