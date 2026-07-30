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Son Heung Min GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Así soy yo»: Son Heung-Min, MVP del All-Star de la MLS, habla sobre la vida bajo los focos, representar a Corea del Sur y encontrar la alegría con LAFC

Analysis
H. Son
Los Angeles FC
MLS All-Stars
FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Amistosos
Major League Soccer

EXCLUSIVA: GOAL se sentó con la estrella surcoreana para hablar de su papel como embajador, su amor por el juego y cómo quiere que la gente le vea

CHARLOTTE -- Son Heung-Min no necesita presentación, pero, al entrar en la sala, empieza a hacerlas de todos modos. A su paso, saluda a todo el mundo con un apretón de manos y una sonrisa.

"Soy Sonny", le dice a cada persona con la que se cruza.

Sería difícil encontrar un rincón del mundo que no conozca a Sonny. Triunfó en Alemania, se convirtió en un héroe en Londres y ahora es una estrella de LAFC. Por encima de todo, es un icono en Corea del Sur. Pocos jugadores son tan queridos de forma tan universal, y por eso cientos, a veces miles, lo reciben allí donde va, con banderas, camisetas y cualquier otra cosa que los conecte con un futbolista al que muchos ven como mucho más que eso.

Esta semana, eso sí, se convirtió en All-Star de la MLS y tardó muy poco en dejar su huella. El extremo de 34 años marcó dos goles en una actuación de 35 minutos para llevarse el premio al MVP, sumando otro reconocimiento más a una carrera que ya está repleta de ellos. Aun así, esto fue una primera vez, y las primeras veces ilusionan, especialmente para Son, que parece haber hecho ya todo lo que se puede hacer en el deporte que ama.

Lo que no es nuevo, sin embargo, es todo lo que conlleva ser un All-Star. Cuando recibes ese título, representas algo, y Son, más que la mayoría, está acostumbrado a ello. Se fue de casa con 16 años para comenzar su carrera en Alemania, y no tardó en ser señalado como la próxima gran esperanza del fútbol coreano. Ha cargado con esa responsabilidad desde entonces y, ahora con 34 años, nunca ha resultado demasiado pesada de soportar. ¿Ha sido pesada? Sí, por supuesto, pero siempre ha encontrado la manera.

"Nunca es fácil", dijo la estrella a GOAL en una suite del Bank of America Stadium días antes de su debut en el All-Star, "pero lo hago feliz".

Esa felicidad, si acaso, es la marca distintiva de Son. Más que los goles, los trofeos y los reconocimientos, la seña de identidad de Son siempre ha sido su sonrisa. Por eso los aficionados han vivido a través de él, tanto en su Corea natal como en cualquier otro lugar al que le ha llevado su carrera. También por eso todo el mundo está siempre tan dispuesto a que Son los represente. Patrocinadores, clubes, incluso un país entero: Son es en parte futbolista y en parte embajador. Lleva siendo así desde que tiene memoria.

Y ahora, incluso después de todos estos años, eso le parece bien. Tras casi dos décadas, no solo ha aprendido a convivir con ello, sino que ha aprendido a disfrutarlo.

"Voy a ser sincero", dice Son. "Sinceramente, nunca siento que esto se dé por hecho. Sé que la gente quiere escuchar o quiere ver muchas cosas de lo que hago, y estoy muy abierto a ello. Creo que la gente merece saber qué estamos haciendo, qué estamos mostrando, porque nos da un apoyo increíble. Intento sacar tiempo tanto como puedo. Me tomo de verdad esa responsabilidad".


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    Lo que ve el mundo

    Son es muy consciente de su reputación. «El chico amable», como lo llama su compañero en el All-Star de la MLS Ashley Westwood. Es una etiqueta que lo ha acompañado a lo largo de una vida vivida bajo un foco como pocos.

    Para Corea del Sur es un icono; para Asia, una inspiración. Es, posiblemente, el mejor jugador que ha dado la región, y ese estatus no siempre ha sido fácil de llevar. Este verano dejó otro recordatorio.

    Son llegó al Mundial en medio de una sequía goleadora y no consiguió marcar mientras Corea del Sur caía en la fase de grupos. Empezó el partido final decisivo en el banquillo y después prometió hacer todo lo que fuera necesario para recuperar el cariño de su gente.

    También ha habido momentos gloriosos: su éxito en el Tottenham y 56 goles con su selección, a dos del récord de Cha Bum-kun. Esos éxitos son la razón por la que ese foco siempre ha brillado tanto.

    Con el tiempo, descubrió que solo había una manera de vivir bajo esa luz: con honestidad. Durante toda su vida adulta, el mundo ha esperado de él algo muy cercano a la perfección. Nunca iba a ser eso, pero sí podía ser él mismo. Dentro y fuera del campo, eso casi siempre ha sido más que suficiente.

    «Solo soy yo», dice. «No estoy apareciendo de una manera diferente, en realidad. Digamos que falsa. Es solo que, obviamente, no le voy a gustar a todo el mundo. No todo el mundo va a ser fan mío, pero yo sigo intentando ser yo mismo. Intento ser humilde. Intento estar agradecido con la gente que siempre me da su apoyo. Esto soy yo. Nunca muestro algo falso en mi manera de ser».

    Con el paso del tiempo, Son se ha sentido más cómodo dejando que la gente vea a esa persona. En la MLS, eso forma parte del trabajo: un jugador de su talla no firma solo como futbolista, sino también como embajador. Son lo ha asumido, viendo cada entrevista como una oportunidad para acortar la distancia entre él y sus seguidores.

    «Después de todas las entrevistas, de todos los pódcast», dice, «cuando la gente me ve desde una perspectiva diferente, o me ve de maneras distintas, me hace más feliz, porque siento que la distancia se acorta un poco».

    Esta semana, miles de personas pudieron ver aún más de cerca a la estrella del LAFC, y él hizo que mereciera la pena.

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    «Una vez en la vida»

    Para alguien del estatus de Son, sería fácil quejarse de los inconvenientes del All-Star de la MLS. Siendo justos, hubo algunas quejas: los viajes y las fechas no eran ideales, dice. Por encima de todo, existía un enorme deseo de que nadie se lesionara.

    Esas frustraciones son breves, sin embargo. Casi de inmediato, vuelve la sonrisa cuando Son empieza a pensar en voz alta sobre cómo le hace sentir este momento en concreto, por extraño que sea.

    "Es como volver a cuando tenía 16 años, ¿sabes?", dice. "Es como cuando estás en un equipo, o te convocan con la selección, y de repente hay un montón de chicos que no conoces en la concentración. Entonces simplemente tienes que conoceros. Obviamente, aquí hay nombres muy, muy importantes, pero no es diferente. Todos somos iguales: seres humanos".

    Son es, por supuesto, el más famoso de esos seres humanos con los colores del All-Star de la MLS y, cuando el partido por fin comenzó tras días de expectación, la estrella surcoreana tardó poco en demostrar por qué. Después de ver cómo el equipo de la MLS se veía por detrás en el marcador antes de cumplirse los primeros 10 minutos, Son marcó dos goles en un lapso de tres minutos antes de dejar su sitio en el minuto 35. Por su actuación, fue nombrado mejor jugador del partido.

    "Es un jugador increíble", dijo su compañero del All-Star Hany Mukhtar sobre el MVP de su equipo. "Es un jugador de talla mundial por algo. Lo demuestra cada semana y todos sabemos lo bueno que es. Lo vemos en los entrenamientos y no me sorprende".

    En muchos sentidos, la semana del All-Star fue una misión cumplida. Son marcó sus goles y los aficionados tuvieron su espectáculo. Nadie se lesionó. Y, lo más importante, fue divertido.

    "Tener esta experiencia es algo que pasa una vez en la vida", dice. "Creo que merece la pena. Intento disfrutar de este momento y ser agradecido, como siempre digo. Recibir la invitación para este All-Star no le pasa a todo el mundo, así que estoy muy agradecido. Tengo a estos jugadores increíbles a mi lado y estamos jugando juntos. Creo que es un enorme honor para mí".

    Para muchos de los compañeros de Son en el All-Star, el honor era suyo. Algunos ya se habían enfrentado a él antes; otros lo conocían por primera vez. Todos estaban deseando formar junto a él por fin.

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    «El buen tipo»

    Westwood estaba contento de estar, por una vez, en el mismo bando que Son. Sabía por experiencia lo que era enfrentarse a él.

    "Nos marcó un gol cuando yo estaba en el Burnley", recordó Westwood. "Se fue de todo el equipo."

    Y luego, por supuesto, Son sonrió. Para los rivales, eso puede ser exasperante o desarmante. Incluso a quienes deja atrás con sus slaloms suele caerles bien. Hay poca malicia en Son, más allá del golpeo del balón que tan a menudo produce un gol digno de los resúmenes.

    Por eso tantos All-Stars de la MLS estaban deseando conocer mejor a Son, tanto como compañero de equipo como en lo personal. Tim Ream, que se había enfrentado a él repetidamente en la Premier League, disfrutó por fin alineándose a su lado. Thomas Muller, otro de los nombres más importantes de la plantilla, no se quedó corto con las bromas después de que Son expresara su entusiasmo por jugar con el campeón del mundo alemán.

    "Siempre intentamos decir cosas bonitas delante de la cámara", dijo Muller entre risas, "pero el sábado viene con LAFC a Vancouver. No lo sé, ¡quizá está fingiendo ser amable conmigo!

    "Su alemán es realmente, realmente bueno y, desde luego, sabe un poco sobre la vida en Alemania. Hablamos de los buenos viejos tiempos y también, como tipo de jugador, nos entendemos bien."

    Son, como Muller, asumió un papel de liderazgo durante la semana del All-Star. Cuando la primera sesión de entrenamiento comenzó con cierta incomodidad, fue Son quien empezó a hacer bromas para destensar el ambiente. Fue algo crucial para romper el hielo, algo que ayudó a un grupo de jugadores que no se conocía a comenzar su tiempo juntos con buen pie.

    "Escucha, cuando estaba en Inglaterra, siempre era el personaje sonriente, el buen chico", dice Westwood. "Siempre tenía tiempo para ti y aquí es exactamente igual. Es simplemente él."

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    «Estoy disfrutando del deporte»

    En un momento de su encuentro con los medios, a Son le preguntaron si había algo en lo que pudiera vencer a todos sus compañeros del All-Star. Si había alguna competición, algún juego, en el que creyera que podía ser el mejor.

    «En nada», dice. «Soy malo en todo».

    Eso no es cierto, por supuesto. Son es realmente muy bueno en muchas cosas. Por encima de todo, es muy bueno siendo quien es. Nadie lo hace exactamente como él, y pocos son capaces de hacer las cosas que hace, dentro y fuera del campo.

    Durante su estancia en Charlotte, Son hizo prácticamente de todo. Atendió todos los compromisos con los medios, apareció en todas las vallas publicitarias, compartió tiempo con sus compañeros y compitió en el Skills Challenge, retrasado por la lluvia. Luego, cuando llegó el partido, hizo lo que siempre hace: marcar la diferencia.

    Detrás de cada compromiso, entrevista y aparición pública, sigue habiendo algo genuino en Son. Los escenarios han cambiado, pero la sensación no. Charlotte le hizo sentirse como un niño otra vez. La verdad es que cada escenario sigue haciéndolo.

    «Me encanta el balón», dijo a los periodistas. «Me encantan los aficionados y me encantan mis compañeros. Desde que me enamoré de esto cuando era niño, simplemente persiguiendo el balón, golpeando el balón y celebrándolo con los chicos. Creo que probablemente es lo que más me gusta. Cuando tengo estrés, siempre juego al fútbol. Por eso estoy aquí: estoy disfrutando de este deporte.

    «Hasta el final», añade. «Hasta el final, creo que, probablemente, es el único amor que tengo».

    El miércoles por la noche, minutos después del pitido final, Son fue apartado rápidamente mientras sus compañeros celebraban. Ya estaba de regreso a Los Ángeles: rumbo al siguiente partido, al siguiente momento, al siguiente compromiso.

    Algún día terminarán, pero Son no tiene ganas de que llegue ese día. Mientras el balón siga rodando, la sonrisa seguirá ahí.