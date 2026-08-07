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Así quedará la clasificación completa de la Eredivisie según la redacción de Voetbalzone

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Eredivisie

La espera ha terminado. La Eredivisie patrocinada por la VriendenLoterij vuelve a comenzar este viernes por la noche, cuando el recién ascendido Cambuur dispute en Leeuwarden el partido inaugural ante el Excelsior. Así arranca una nueva temporada en la que el PSV defenderá el título de liga, el Ajax no solo quiere continuar su camino ascendente, sino también pelear de inmediato por el campeonato. Esto último, por supuesto, también se aplica al Feyenoord.

Pero ¿quién acabará finalmente en lo más alto? ¿Y qué clubes deben preocuparse precisamente por el descenso? Para responder a esas preguntas, pedimos a catorce redactores que completaran una clasificación final completa de la Eredivisie: desde el campeón hasta el decimoctavo.

Sobre la base de todos esos pronósticos surgió una clasificación conjunta. Así cree la redacción de Voetbalzone que terminará la nueva temporada de la Eredivisie.


  • imago-sport-1080185062.jpgPro Shots

    18. Telstar

    El cuento de hadas del Telstar tiene una preciosa continuación en la Eredivisie, pero no parece que vaya a durar mucho más de una temporada. El conjunto de Velsen sorprendió a propios y extraños al lograr el ascenso en 2025 y la pasada campaña incluso consiguió sellar la permanencia directa en la última jornada.

    Sin embargo, esta vez el desafío es aún mayor. El técnico del éxito, Anthony Correia, se marchó este verano al FC Utrecht, mientras que también seis titulares se despidieron del club. Su sucesor, Henk Brugge, espera reforzar aún más la plantilla con un delantero de gol fácil. Si no lo consigue, da la impresión de que al Telstar simplemente no le alcanzará para volver a lograr la permanencia y el escenario más probable es un regreso directo a la Keuken Kampioen Divisie.


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  • imago-sport-1080517681.jpgPro Shots

    17. Willem II

    El Willem II está de vuelta en la máxima categoría tras una temporada en la Keuken Kampioen Divisie, pero la euforia del ascenso ya ha dado paso a la realidad en Tilburg. La permanencia es el único objetivo, aunque será muy complicado con una plantilla que sigue siendo demasiado corta.

    El Willem II tendrá que confiar en un bloque sólido, una afición entregada y la experiencia de jugadores como Justin Hoogma y el héroe del ascenso Thomas Didillon-Hödl. La salvación no es en absoluto imposible, pero por ahora una temporada en la zona baja parece el escenario más probable.

  • imago-sport-1080499462.jpgPro Shots

    16. PEC Zwolle

    El PEC Zwolle evitó el descenso la pasada temporada, pero rara vez convenció. El conjunto de Zwolle alternó actuaciones sólidas con días completamente aciagos, por lo que no aseguró la permanencia hasta el tramo final.

    El entrenador Henry van der Vegt espera que su equipo logre resultados más estables esta temporada con más experiencia en su plantilla. La llegada del veterano Nick Viergever debe aportar calma en defensa, mientras que en ataque, entre otros, Ibrahim Cissoko puede dar nuevos impulsos. Aun así, por ahora parece más realista un nuevo pulso por la permanencia que una temporada en la zona media.

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  • imago-sport-1080497363.jpgPro Shots

    15. Cambuur

    El SC Cambuur regresa a la Eredivisie con una misión clara: atacar. El entrenador Johan Plat quiere que su equipo juegue de forma atractiva y dominante, también al máximo nivel. Encaja con la identidad del club, pero para un recién ascendido también conlleva los riesgos necesarios.

    Ese desafío se hace aún mayor porque gran parte del equipo con el que se logró el ascenso se ha marchado. El Cambuur está construyendo un nuevo equipo con una plantilla joven y espera añadir experiencia más adelante en el mercado de fichajes. Los frisones tienen suficiente valentía como para dar sorpresas, pero la pregunta es si eso será suficiente a lo largo de 34 jornadas para mantenerse alejados de los problemas del descenso.


  • imago-sport-1080375438.jpgBox to Box Pictures

    14. Excelsior

    El Excelsior rara vez hace locuras y eso parece ser también este verano la mayor fortaleza del club de Róterdam. El recién ascendido sigue construyendo paso a paso sobre su ambición de convertirse en un club estable de la Eredivisie, sin perder de vista su propia filosofía futbolística. El entrenador Ruben den Uil vuelve a contar con una plantilla joven y talentosa que debe practicar un fútbol cuidado y ofensivo.

    Al mismo tiempo, el Excelsior tendrá que volver a demostrar que puede absorber la marcha de jugadores importantes. El club ha logrado en los últimos años sustituir a sus piezas clave sin problemas en más de una ocasión, pero en ataque la búsqueda de un verdadero goleador aún no ha terminado. Si logra encontrar a un delantero con olfato goleador, el Excelsior tendrá todo lo necesario para volver a mantenerse.

  • imago-sport-1079281817.jpgBox to Box Pictures

    13. ADO Den Haag

    El ADO Den Haag regresa a la Eredivisie después de cinco años, pero el entrenador Robin Peter no tiene intención de adaptar su estilo de juego. El conjunto de La Haya causó una gran impresión la temporada pasada con un fútbol ofensivo y dominante, presionando a los rivales con enorme agresividad. Peter, por tanto, se mantiene fiel a esa filosofía. Eso demuestra valentía, pero naturalmente también conlleva riesgos.

    La base del equipo campeón se ha mantenido en gran medida intacta, aunque el ADO sí tuvo que despedirse de algunas piezas importantes. A cambio, han llegado refuerzos bien perfilados, por lo que el ADO dispone de calidad suficiente para lograr la permanencia de forma directa. De los tres ascendidos, el conjunto de La Haya es, por tanto, el que más opciones tiene de asentarse sin problemas en la Eredivisie.


  • imago-sport-1080419827.jpgPro Shots

    12. Go Ahead Eagles

    El Go Ahead Eagles vivió en los últimos dos años el mayor momento de gloria de la historia del club con la conquista de la copa y el fútbol europeo. Sin embargo, ese éxito también trajo consigo nuevos desafíos. El apretado calendario, las altas expectativas y el despido poco elegante de Melvin Boel hicieron que el conjunto de Deventer viviera una temporada agitada.

    Con Joseph Oosting, el Go Ahead apuesta por un entrenador que debe hacer que el club vuelva a jugar como a la afición le gusta verlo: reconocible, enérgico y con plena convicción. Aunque pesos pesados como Jakob Breum y Jari De Busser se han marchado, sigue habiendo un equipo que debería poder mantenerse sin demasiadas preocupaciones. Sin embargo, un nuevo asalto a las plazas europeas parece, por ahora, un puente demasiado lejano.

  • imago-sport-1080190161.jpgPro Shots

    11. Fortuna Sittard

    El Fortuna Sittard toma este verano un rumbo algo diferente. Bajo el nuevo director técnico Joris Mathijsen, el club apuesta claramente por más jugadores neerlandófonos, que puedan seguir desarrollándose en Limburgo o quieran relanzar su carrera. Al mismo tiempo, el Fortuna volvió a tener que despedirse de algunas piezas importantes, entre ellas el delantero Kaj Sierhuis.

    Ahora le toca al entrenador Danny Buijs volver a moldear todas esas caras nuevas en un colectivo sólido. Eso lo ha logrado como nadie en los últimos años, lo que ha permitido al Fortuna mantenerse siempre con holgura al margen de la lucha por el descenso. Los de Limburgo también cuentan esta temporada con calidad suficiente para lograr la permanencia sin problemas, aunque un asalto a los puestos de play-off probablemente siga siendo un objetivo algo demasiado ambicioso.

  • imago-sport-1080599262.jpgBox to Box Pictures

    10. Sparta Rotterdam

    Tras la marcha de Maurice Steijn, Rogier Meijer afronta el reto de volver a meter al Sparta Rotterdam en la pelea por los puestos de play-off. Con la llegada, entre otros, de Bas Kuipers, Robin van Cruijsen y Nick Verschuren, la plantilla ha ganado calidad, aunque el equipo todavía no está completo. Especialmente en ataque siguen existiendo varias dudas tras la salida de Tobias Lauritsen. El Sparta sigue buscando más capacidad goleadora y también es imprescindible un nuevo portero. La base para volver a pelear por los play-offs está ahí, pero la plantilla aún puede reforzarse en un par de posiciones clave.

  • imago-sport-1076581842.jpgDeFodi Images

    9. FC Groningen

    En el FC Groningen, la línea ascendente ya dura tres temporadas. Tras el ascenso llegó un año sin sobresaltos en la Eredivisie y la pasada temporada los de Groningen incluso alcanzaron los play-offs por el fútbol europeo. El siguiente paso lógico es meterse de forma definitiva en esa pelea.

    Para ello, el equipo de Dick Lukkien tendrá que marcar con más facilidad. Al FC Groningen le faltó con frecuencia presencia ofensiva y sigue buscando más creatividad y eficacia arriba. Si el club logra resolver ese rompecabezas, puede convertirse en un serio aspirante a los puestos de play-off europeos. Si ese refuerzo no llega, un puesto en la zona media parece el escenario más realista.

  • imago-sport-1077311159.jpgOrange Pictures

    8. SC Heerenveen

    Se avecinan semanas apasionantes para el sc Heerenveen. El conjunto frisón sentó la pasada temporada las bases para volver a pelear en la zona alta media con un fútbol atractivo y un octavo puesto en la Eredivisie. El técnico Robin Veldman quiere construir a partir de ahí, pero también sabe que la salida de uno o varios de sus pilares puede influir notablemente en las ambiciones del equipo.

    Por ahora, el panorama es positivo. Con Dirk Proper se cubrió la marcha de Joris van Overeem y la plantilla tiene prácticamente todas las posiciones dobladas. Veldman quiere mejorar sobre todo en el plano defensivo, después de que el Heerenveen encajara demasiados goles la temporada pasada. Precisamente eso debe marcar la diferencia entre un puesto en la zona media de la tabla y un billete para los playoffs europeos.

  • imago-sport-1080584666.jpgPro Shots

    7. NEC

    Tras la mejor clasificación final en la Eredivisie de la historia del club, al NEC le espera esta temporada un desafío completamente nuevo. El conjunto de Nimega no solo quiere volver a meterse en la pelea por los puestos altos, sino que también deberá saber mantenerse en Europa. Para gran parte de la plantilla será el primer contacto con un calendario de doble competición.

    Por eso, el director técnico Carlos Aalbers apostó claramente por la experiencia. Perr Schuurs, Emre Mor y, sobre todo, Dusan Tadic saben lo que se exige al más alto nivel, mientras que otros fichajes como Kaj Sierhuis y Jamiro Monteiro cuentan con mucha experiencia en la Eredivisie. La calidad para volver a alcanzar los play-offs está más que presente, pero la combinación de la Eredivisie y el fútbol europeo convierte esto, sin duda, en el mayor desafío al que se ha enfrentado el NEC en los últimos años.

  • imago-sport-1080651029.jpgPro Shots

    6. FC Utrecht

    En el FC Utrecht ha comenzado una nueva era. Tras los años exitosos bajo el mando de Ron Jans, el club apuesta por Anthony Correia, un entrenador con una visión futbolística muy definida. El ex técnico del Telstar también apuesta en Utrecht por un fútbol ofensivo, con un sistema 3-5-2, pese a las expectativas mucho más altas que acompañan al FC Utrecht.

    Ese nuevo estilo de juego deberá implantarse con una plantilla que ha cambiado mucho este verano. Se fue mucha experiencia, pero el director técnico Jordy Zuidam incorporó jugadores que encajan perfectamente con las ideas de Correia. El FC Utrecht vuelve a tener la calidad para pelear por los puestos europeos. Los próximos meses deberán demostrar con qué rapidez Correia puede dejar su sello en el equipo.

  • imago-sport-1080351058.jpgPro Shots

    5. FC Twente

    El FC Twente no tuvo que afrontar una gran reconstrucción este verano. Los Tukkers practicaron un fútbol cuidado la temporada pasada, encajaron la menor cantidad de goles de la Eredivisie y volvieron a asegurarse el fútbol europeo. Aun así, hubo una conclusión clara: con demasiada frecuencia faltó un delantero centro capaz de transformar ese dominio en goles de verdad.

    Precisamente por eso Wout Weghorst ha sido llevado a Enschede. El experimentado atacante debe darle al Twente ese pequeño extra en partidos en los que el equipo dejó escapar demasiados puntos la temporada pasada. Con ello, los Tukkers vuelven a perfilarse como un candidato serio para el fútbol europeo, aunque será un desafío considerable meter realmente presión a AZ, Ajax, PSV y Feyenoord.

  • imago-sport-1080648855.jpgANP

    4. AZ

    El AZ arranca una temporada en la que el listón vuelve a estar más alto. El conjunto de Alkmaar añadió en mayo la Copa de los Países Bajos a sus vitrinas, pero quiere resarcirse claramente en la Eredivisie tras un séptimo puesto. El nombramiento de Leeroy Echteld resultó ser un acierto a comienzos de 2026 y, bajo su mando, el AZ debe volver a meterse de forma estructural en la lucha por los puestos altos.

    Se mantuvo gran parte de la plantilla, mientras que la competencia es alta en prácticamente todas las posiciones. El reto para Echteld pasa sobre todo por moldear un equipo que practique un fútbol dominante semana tras semana y que además sepa traducirlo en resultados.

  • imago-sport-1080698953.jpgBox to Box Pictures

    3. Feyenoord

    Con Giovanni van Bronckhorst al mando, el Feyenoord inicia un nuevo capítulo. La temporada pasada, el conjunto de Róterdam terminó nada menos que a diecinueve puntos del campeón, el PSV, pero con el nuevo entrenador el Feyenoord debe volver a pelear por el título de liga. No será una tarea sencilla, sobre todo ahora que el mercado de fichajes sigue en pleno movimiento y el Feyenoord debe contar con la posible salida de pilares como Anis Hadj Moussa y Givairo Read.

    Además, la plantilla sigue siendo demasiado amplia, por lo que en el Feyenoord primero tendrán que salir jugadores antes de que el club pueda seguir reforzándose. Un nuevo extremo izquierdo figura en lo más alto de la lista de deseos, mientras que también sería bienvenido un lateral izquierdo. Todo apunta a que el conjunto de Róterdam volverá a estar mucho tiempo en la pelea por el título, aunque ahora mismo PSV y Ajax parecen tener sus plantillas ligeramente mejor perfiladas.

  • imago-sport-1080736560.jpgANP

    2. Ajax

    Tras años llenos de cambios de entrenador y de inestabilidad, Míchel debe devolver a los de Ámsterdam de forma estructural a la élite. Las primeras señales son positivas: con una idea de juego reconocible, un buen número de refuerzos experimentados y una plantilla cada vez más equilibrada, vuelve a crecer la confianza entre los aficionados.

    Ese optimismo no es infundado. El Ajax no oculta que el título de liga es el único objetivo y cuenta con la calidad necesaria para plantar cara al PSV durante mucho tiempo. Aun así, el vigente campeón parece estar todavía bastante más avanzado en estos momentos. Además, una salida de la estrella Mika Godts supondría un duro golpe para sus opciones de conquistar el título.

  • imago-sport-1080667301.jpgDeFodi Images

    1. PSV

    Tres títulos de liga consecutivos hacen del PSV también esta temporada el equipo al que todos quieren vencer. El conjunto de Eindhoven vuelve a arrancar el curso como favorito, aunque muchos aficionados son conscientes de que la plantilla aún no está cerrada. El PSV sigue buscando de forma clara un nuevo central, con Lutsharel Geertruida en lo más alto de la lista de deseos.

    Aun así, el PSV sigue contando con la plantilla más fuerte de la Eredivisie. El plantel se ha mantenido prácticamente intacto, mientras que la competencia está precisamente construyendo un nuevo equipo. Con un central más y los jugadores más importantes a bordo, cualquier cosa que no sea un nuevo campeonato en Eindhoven se sentiría como una decepción.