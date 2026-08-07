La espera ha terminado. La Eredivisie patrocinada por la VriendenLoterij vuelve a comenzar este viernes por la noche, cuando el recién ascendido Cambuur dispute en Leeuwarden el partido inaugural ante el Excelsior. Así arranca una nueva temporada en la que el PSV defenderá el título de liga, el Ajax no solo quiere continuar su camino ascendente, sino también pelear de inmediato por el campeonato. Esto último, por supuesto, también se aplica al Feyenoord.

Pero ¿quién acabará finalmente en lo más alto? ¿Y qué clubes deben preocuparse precisamente por el descenso? Para responder a esas preguntas, pedimos a catorce redactores que completaran una clasificación final completa de la Eredivisie: desde el campeón hasta el decimoctavo.

Sobre la base de todos esos pronósticos surgió una clasificación conjunta. Así cree la redacción de Voetbalzone que terminará la nueva temporada de la Eredivisie.



