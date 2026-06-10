«Así lo han confirmado representantes del Real Madrid»: se revelan nuevos detalles sobre el supuesto interés del club blanco en la superestrella del Bayern de Múnich, Michael Olise

«Puedo afirmar con total certeza que Florentino Pérez quería fichar a Michael Olise. Así lo han confirmado representantes del Real Madrid», explicó Romano en su canal de YouTube.

Sin embargo, la rotunda negativa del FC Bayern —especialmente de su presidente, Herbert Hainer— frenó de inmediato cualquier intento del recién reelegido mandamás madridista de presentar una oferta formal.

El francés, con contrato en la Säbener Straße hasta 2029, es intransferible tras sus 53 participaciones en goles (22 tantos y 31 asistencias) en 52 partidos la pasada temporada.

«El Bayern cerró la puerta, tanto en privado como en público, y rechazó negociar», añade Romano. Por eso, los blancos buscaron alternativas y se fijaron en el delantero Julián Álvarez, del Atlético.