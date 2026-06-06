«Así lo hacían mis padres hace 50 o 60 años»: Lothar Matthäus se burla de Estados Unidos, país anfitrión del Mundial

En el análisis de RTL, Matthäus reveló que, minutos antes, el autor del gol de la victoria, Leroy Sané, se quejó del mal estado del terreno de juego. «El balón va más lento, no rueda bien por el césped», explicó.

El campeón del mundo en 1990 no podía creer que el campo se hubiera regado «con la manguera del jardín» antes del partido. «Así lo hacían mis padres hace 50 o 60 años. Aquí todavía lo hacen así», bromeó Matthäus. «Esto ralentiza el juego y los pases. El equipo debe adaptarse a los distintos terrenos de este Mundial».