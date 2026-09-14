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«Así es el fútbol»: Harry Kane resta importancia a las conversaciones sobre su sequía goleadora mientras la superestrella del Bayern de Múnich alcanza la cifra de 150 goles y apunta a la historia de la Bundesliga
Kane pone fin a su pequeña sequía con un gol de la victoria letal
Kane vuelve a ver puerta en la Bundesliga y pone fin a lo que muchos consideraban una rara sequía para el prolífico goleador. Después de no marcar en sus dos primeros partidos de liga de la temporada 2026-27, una convincente victoria por 5-1 sobre el Stuttgart y un frustrante empate 0-0 contra el Schalke, el capitán de Inglaterra apareció cuando más importaba. Ante un Elversberg combativo, Kane dejó un momento de pura calidad para asegurar una victoria por 2-1 del Bayern de Múnich.
El aspirante al Balón de Oro marcó el decisivo gol de la victoria con una definición de gran sangre fría, después de que el impresionante disparo con efecto de Maurice Krattenmacher desde la frontal del área amenazara con darle un punto al recién ascendido a la máxima categoría. Su contundente gol de la victoria fue el número 150 en 153 partidos oficiales con el campeón récord.
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La estrella de Inglaterra mantiene la calma bajo presión
A pesar del ruido externo en torno a su racha de dos partidos sin marcar en la Bundesliga, Kane se mostró notablemente sereno al hablar sobre su estado de forma. El delantero de 33 años, que ha construido su carrera ignorando las narrativas mediáticas, insistió en que nunca perdió la fe en su capacidad para contribuir al éxito del equipo. «Así es el fútbol», señaló. «A veces tienes que esperar un poco más de lo que querías. Pero ha sido bonito marcar hoy y contribuir a la victoria. Eran tres puntos importantes. No es fácil jugar aquí. Elversberg es un buen equipo, así que estamos contentos por la victoria».
«Hablamos mucho de nuestra plantilla. Ahora mismo, todos estamos en forma y sanos, y eso tiene un gran impacto en el equipo. Tenemos muchos partidos en poco tiempo. Con nuestro estilo de juego y nuestra intensidad, es importante tener jugadores frescos. No importa quién sea titular o quién salga desde el banquillo, todos tienen que estar preparados para dar el 110 por ciento».
Compañeros y rivales, maravillados con el talismán inglés
Los compañeros de Kane no tardaron en elogiar su excelencia constante, y Aleksandar Pavlovic destacó la calidad técnica que hubo en el gol de la victoria. «Harry la definió de maravilla», dijo el centrocampista. «Le gusta ese pequeño movimiento; lo hace bastante a menudo. Lo ejecutó de forma brillante, la verdad. Me alegro de haber podido ponerle el balón y de que podamos llevarnos los tres puntos a casa».
La admiración por Kane también llegó al banquillo rival, donde el entrenador del Elversberg, Vincent Wagner, se mostró maravillado por el instinto depredador del delantero. Wagner admitió que la enorme facilidad con la que actúa el exjugador del Tottenham es lo que le separa de otros atacantes del fútbol mundial. «Además, hace que parezca effortless; ¡pensarías que hace ese tipo de cosas todo el tiempo!», afirmó Wagner.
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La historia llama a la puerta en el duelo contra el Union Berlin
La narrativa en torno a Kane está cambiando ahora de una supuesta sequía a la persecución de otro hito histórico. Mientras el Bayern se prepara para su duelo contra el Union Berlin el viernes por la noche, el delantero está a las puertas de unirse a un club de élite. Tras haber marcado ya 99 goles en la máxima categoría alemana, su próximo tanto en liga le permitirá alcanzar la barrera de los 100. Una victoria el viernes también permitiría al Bayern superar provisionalmente a equipos como Augsburg, Borussia Dortmund y Freiburg para recuperar el liderato de la clasificación.
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