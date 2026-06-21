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¡Ashley Cole será destituido tras OCHO partidos! La exestrella del Arsenal, el Chelsea y la selección inglesa vive un comienzo de pesadilla en su carrera como entrenador en Italia
Un comienzo desastroso en la Serie B
Cole fue nombrado por el Cesena a mediados de marzo, sustituyendo a Michele Mignani cuando el club luchaba por una plaza en los play-offs. Sin embargo, su primera experiencia como entrenador a tiempo completo ha sido un fracaso. Según *La Gazzetta dello Sport*, el técnico de 45 años dejará el equipo italiano al terminar su contrato el 30 de junio.
En ocho partidos sumó una victoria, tres empates y cuatro derrotas, y el equipo acabó undécimo. Su llegada, tras la impopular destitución de Mignani, le obligó a lidiar desde el principio con una afición escéptica y una plantilla frustrada.
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Indignación de la afición y cambios en la junta directiva
El fichaje fue impulsado por el copropietario californiano Mike Melby, quien conoció al exdefensa en el LA Galaxy. Sin embargo, la afición del Cesena nunca aceptó al nuevo entrenador. Los hinchas protestaron y desplegaron una pancarta que rezaba: «¿Ashley Cole? No, gracias». Debido a la reestructuración interna, el nuevo director deportivo, Andrea Mancini, busca un sustituto más adecuado. Finalmente, la directiva —que en un principio barajó renovarle— optó por destituirlo ante el malestar general.
Buscar en el mercado posibles sustitutos
El Cesena busca entrenador tras la marcha de Cole. La directiva, según declaró hace dos días el director general, Corrado Di Taranto, trabaja con calma para elegir al sucesor. Aseguró: «Andrea Mancini trabaja de forma metódica y minuciosa, evaluando todos los perfiles, porque esta elección requiere tiempo y no puede ser ni rápida ni comodina». Los nombres que más suenan son Emanuele Troise y Stefano Vecchi, lo que refleja la búsqueda de técnicos experimentados en las duras categorías inferiores italianas.
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¿Qué les depara el futuro a Cesena y Cole?
El Cesena ha pausado las conversaciones con Guido Pagliuca y busca un entrenador de confianza para la pretemporada. Cole, tras su breve y desastrosa etapa en Italia, debe reflexionar y podría aceptar un cargo de asistente para reconstruir su dañada reputación.