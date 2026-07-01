Cole ha dejado oficialmente su cargo como entrenador del Cesena, equipo de la segunda división italiana, tras solo ocho partidos. El técnico, de 45 años, asumió el banquillo en marzo en su primera experiencia como entrenador principal, tras formarse en el Derby, el Everton, el Birmingham y la selección sub-21 de Inglaterra.

El exlateral de Arsenal y Chelsea confirmó su salida por Instagram y agradeció a quienes lo acompañaron. «Al concluir hoy mi etapa en el Cesena FC, quiero dar las gracias a los jugadores y al cuerpo técnico por su duro trabajo y compromiso durante los últimos meses. Me ha enorgullecido aportar mi experiencia a un club tan apasionado, y he disfrutado de verdad trabajando con la plantilla para introducir una nueva identidad y prepararnos para la próxima temporada», escribió.