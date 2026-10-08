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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

¡Asegurando el futuro! El versátil joven del Barcelona Xavi Espart firma un contrato de larga duración hasta 2030

X. Espart
Barcelona
Primera División

El Barcelona ha confirmado oficialmente que la sensación adolescente Xavi Espart ha comprometido su futuro a largo plazo con el club al firmar un nuevo contrato. El versátil defensa, que se ha convertido rápidamente en una pieza fija de la dinámica del primer equipo, queda ahora vinculado al conjunto azulgrana hasta el verano de 2030.

  • El Barcelona asegura el futuro de su versátil joven promesa

    El Barcelona sigue construyendo tanto para el presente como para el futuro al asegurarse los servicios a largo plazo de uno de sus canteranos más prometedores. El club anunció oficialmente el jueves que Espart ha firmado una ampliación de contrato, lo que garantiza que siga siendo una pieza clave del proyecto en el Camp Nou durante los próximos años.

    El nuevo acuerdo hará que Espart amplíe su estancia en Cataluña hasta junio de 2030. Este contrato representa una ampliación de dos años respecto a sus condiciones anteriores, reflejo de su rápido ascenso en las categorías de La Masia hasta convertirse en una opción fiable para el primer equipo.


  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick encuentra una solución defensiva en La Masia

    A lo largo de la campaña 2026-27, el internacional español sub-21 se ha convertido en una pieza vital del dispositivo defensivo de Hansi Flick. Aunque su perfil natural es el de diestro, sus actuaciones en el costado izquierdo de la defensa han sido especialmente destacables. Su irrupción ha generado una feroz competencia por los puestos, con el joven siendo a menudo preferido a Alejandro Balde y rotando con frecuencia con el experimentado internacional portugués Joao Cancelo.

    Esta temporada, Espart ha disputado cinco partidos con el Barcelona, todos ellos en La Liga. El joven lateral ha tenido un impacto inmediato sobre el césped, marcando un gol ante el Levante y repartiendo además dos asistencias contra el Elche y el Rayo Vallecano.

  • Compromiso estratégico con el desarrollo de los jóvenes

    Tras llegar a La Masia procedente de la UE Vilassar de Mar en el verano de 2015, Espart fue progresando en las categorías inferiores antes de abrirse paso en el primer equipo de Flick la temporada pasada, en la que disputó seis partidos y jugó 189 minutos. Sin embargo, fue durante la pretemporada del pasado verano cuando el internacional sub-21 realmente llamó la atención del técnico alemán con sus actuaciones destacadas.

    Sobre la base de ese impulso, su renovación de contrato, que incluye un merecido ajuste salarial, subraya con firmeza la visión a largo plazo del director deportivo para el club. Espart brilla ahora con fuerza junto a otras joyas nacidas en 2007 que están deslumbrando en el Camp Nou, como Lamine Yamal, Pau Cubarsi y Marc Bernal.

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    Gran comienzo y una semana ajetreada por delante

    El Barcelona está disfrutando de un inicio de temporada excepcional y actualmente ocupa el liderato de la tabla de La Liga con un pleno de 21 puntos en sus primeros partidos. El conjunto azulgrana también ha trasladado su impulso en el ámbito nacional al escenario europeo, asegurando una victoria en su estreno en la UEFA Champions League ante el Feyenoord.

    De cara a lo que viene, el equipo de Flick se preparará para recibir al Getafe en el Camp Nou el sábado antes de centrar su atención en el viaje para enfrentarse al Galatasaray a domicilio en la Champions League el martes.

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