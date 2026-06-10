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Tifosi AscoliGetty Images

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Ascoli confirma la renovación de los contratos del entrenador Tomei y del director deportivo Patti

Ascoli Calcio 1898 FC
Fichajes
Serie B
Serie C

Continuidad en el club de Las Marcas recién ascendido a la Serie B.

El Ascoli, recién ascendido a la Serie B, mantiene a Patti y Tomei.


Tras ganar los play-offs de la Serie C al vencer al Brescia en la final, el club marchigiano anuncia la renovación de los contratos del entrenador y del director deportivo.

  • EL COMUNICADO OFICIAL

    El Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. anuncia la renovación de los contratos del director deportivo Matteo Patti y del entrenador Francesco Tomei, quienes han firmado un nuevo acuerdo con el club hasta el 30 de junio de 2029.


    Esta decisión llega tras una temporada exitosa que culminó con la victoria en los play-offs y el ascenso a la Serie B. Bajo el liderazgo de la familia Passeri, ambos han liderado el proyecto deportivo y llevado al club a un hito histórico. Con decisiones estratégicas, un plantel sólido y una identidad clara, han sido clave para devolver el entusiasmo, el orgullo y la ambición a la afición bianconera.


    Su renovación hasta 2029 refleja la confianza del club y la voluntad de seguir creciendo con determinación.


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