Próximos partidos AZ Europa League 15:00 JUV

La Juventus celebra hoy su junta de accionistas. En el Allianz Stadium, a partir de las 10:00 horas, el orden del día incluye la aprobación de las cuentas, el nombramiento de dos miembros del consejo de administración y el otorgamiento al consejo de la facultad de ampliar capital.

Los accionistas están llamados no solo a aprobar las cuentas a 30 de junio de 2026, que registraron unas pérdidas de 66 millones, sino también a facultar al consejo de administración para llevar a cabo una ampliación de capital de hasta 250 millones, «para respaldar el fortalecimiento de la estructura patrimonial y la competitividad deportiva, posibles mejoras de los activos inmobiliarios estratégicos (en primer lugar, el Allianz Stadium), la puesta en valor de la marca y la sostenibilidad económico-financiera». El accionista mayoritario Exor, holding de la familia Elkann-Agnelli, ha garantizado que cubrirá su parte (65,4%) y la que pudiera quedar sin suscribir, y ya ha aportado 60 millones como anticipo.