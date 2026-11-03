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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Asamblea de la Juventus: aprobado el aumento de capital de 250 millones. Carnevali: «Spalletti es el entrenador y lo apoyamos»

Juventus
Serie A

La junta de accionistas aprueba las cuentas (con pérdidas) y da luz verde a la ampliación de capital.

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05 nov 2026

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La Juventus celebra hoy su junta de accionistas. En el Allianz Stadium, a partir de las 10:00 horas, el orden del día incluye la aprobación de las cuentas, el nombramiento de dos miembros del consejo de administración y el otorgamiento al consejo de la facultad de ampliar capital.

Los accionistas están llamados no solo a aprobar las cuentas a 30 de junio de 2026, que registraron unas pérdidas de 66 millones, sino también a facultar al consejo de administración para llevar a cabo una ampliación de capital de hasta 250 millones, «para respaldar el fortalecimiento de la estructura patrimonial y la competitividad deportiva, posibles mejoras de los activos inmobiliarios estratégicos (en primer lugar, el Allianz Stadium), la puesta en valor de la marca y la sostenibilidad económico-financiera». El accionista mayoritario Exor, holding de la familia Elkann-Agnelli, ha garantizado que cubrirá su parte (65,4%) y la que pudiera quedar sin suscribir, y ya ha aportado 60 millones como anticipo.

  • Luz verde a la ampliación de capital

    Ha concluido la Junta General de Accionistas de la Juventus, que, con el 99,9 % de los votos a favor, ha acordado delegar en el consejo de administración la facultad de aprobar una ampliación de capital de hasta 250 millones, «para reforzar la estructura patrimonial y la competitividad deportiva, acometer posibles mejoras en los activos inmobiliarios estratégicos (en primer lugar, el Allianz Stadium), potenciar la marca y favorecer la sostenibilidad económico-financiera». Exor, accionista mayoritario, ha asegurado que cubrirá no solo la parte que le corresponde (65,4 %), sino también las acciones que eventualmente queden sin suscribir. Entretanto, ya ha desembolsado 60 millones como anticipo. Un centenar de millones se destinará a inversiones, principalmente en el área deportiva y, en particular, en el mercado de fichajes.

  • HABLA CARNEVALI

    El consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, abrió la sesión con estas palabras, según informa Gazzetta.it: «Debemos respetar a nuestros aficionados y transmitir el espíritu juventino. Prometo compromiso, ideas claras y muchas ganas de hacer cosas. No debemos hablar demasiado, sino hablar con hechos. Y debemos recordar que hay que respetar los parámetros de la UEFA: no pensemos en hacer nada extraordinario, pero con los recursos que tenemos debemos hacer de la Juve un gran club. La Juve debe volver a ganar. Hacen falta planificación y unidad. Debemos recuperar el entusiasmo y el sentido de pertenencia. Lo que he tenido que hacer durante estos cuatro meses ha sido estudiar todo lo posible nuestro club y nuestra estructura. Cada vez comprendo mejor el mundo de la Juventus, su historia, sus valores y lo que debemos intentar llevar dentro. Forza Juve».

    «Un comienzo fulgurante»: así definió el presidente Gianluca Ferrero la intervención de Giovanni Carnevali.

  • Carnevali, sobre Spalletti, el mercado de fichajes y la lista de la UEFA

    El consejero delegado Giovanni Carnevali se pronuncia sobre otros dos asuntos, según recoge IlBianconero.com. Sobre Luciano Spalletti: «Spalletti es el entrenador de la Juventus y nosotros lo apoyamos».

    Sobre el mercado de fichajes: «Hace falta planificación, trabajar con los jóvenes y apostar por lo italiano. Tenemos potencial; el proyecto abarca al primer equipo, al Next Gen y a las categorías inferiores. ¿Ficharemos al Balón de Oro (en respuesta a una pregunta que hacía referencia a Cristiano Ronaldo, nota de la redacción)? Ficharemos a quien podamos. No critico a quienes me precedieron; cualquiera puede equivocarse. Prometo compromiso y seriedad. Los aficionados nos ayudan en los momentos difíciles y debemos respetarlos. Conocemos las dificultades: tenemos un acuerdo de conciliación con la UEFA que no nos permite hacer lo que querríamos, pero nos esforzaremos para hacer de la Juve un gran club».

    Después, Carnevali confirma que, según los reglamentos, no es posible inscribir a Edon Zhegrova en la lista de la UEFA en lugar de Manuel Locatelli: «Locatelli es un jugador formado en Italia y solo puede ser sustituido por otro jugador formado en Italia: por tanto, Ekhator y no Zhegrova».

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  • Carnevali sobre la FIGC

    Carnevali, sobre las elecciones de la Figc: «Adriano Galliani y Giovanni Malagò son dos figuras muy destacadas, personas de gran capacidad. En cualquier caso, las votaciones se celebrarán el 14 de diciembre, así que tenemos tiempo de sobra para evaluar y conocer también los programas. Creo que debemos escuchar también a todos los demás estamentos, pero pienso, sobre todo, que como clubes deberíamos contribuir a mejorar el sistema y apoyar a quien sea el nuevo presidente de la federación».

  • Carnevali sobre la directiva y la Next Gen

    Carnevali también habla de la actual directiva de la Juventus: «Solo he tomado una decisión desde el punto de vista técnico, con Ricky Massara, porque junto a Marco Ottolini conseguimos formar un equipo de trabajo más sólido, un equipo de trabajo para la Juventus. Estamos haciendo muchas cosas, estamos incorporando una nueva área de captación de talento, que quizá antes no existía. Por eso, hoy el objetivo es tratar de conseguir buenos resultados, tener un club ambicioso, pero, sobre todo, un equipo que pueda volver a ganar. El compromiso es total. Creo que, especialmente hoy, hacen falta planificación, competitividad y continuidad».

    Y de la Next Gen: «Tenemos que tener un proyecto global que abarque al primer equipo, la Next Gen y la cantera. Tenemos que hacer que la cantera vuelva a ser como en los últimos años, tratando siempre de mejorar. Tenemos que aportar un poco más de presencia italiana a nuestra estructura. La Next Gen debe ser la joya de la corona de este club para formar a jóvenes que, en el futuro, puedan convertirse en jugadores de la Juventus».

  • EL DIRECTOR FINANCIERO CERRATO

    Stefano Cerrato, director financiero de la Juventus, sobre las previsiones para el ejercicio en curso: «Se prevé que el resultado siga siendo negativo, sobre todo por los menores ingresos de la Europa League respecto a la Champions. El resultado estará condicionado por los resultados deportivos y por los efectos de las campañas de fichajes de enero y junio».

  • UN ACCIONISTA ARREMETE CONTRA ELKANN

    El accionista Andrea Danubi critica a la propiedad: «Cinco años de inversiones y decisiones equivocadas —recoge Gazzetta.it—. Elkann ha sido definido como un accionista silencioso. ¿Por qué mantener a la Juve a toda costa? Si uno la tolera como si fuera un objeto decorativo de la familia, la confía a las personas equivocadas y no la defiende en las instancias correspondientes, no la quiere. Nuestra Juventus era la de Andrea Agnelli, la de Antonio Giraudo. Ahora, en cambio, cada año se empieza de cero. Haría falta un Michel Platini al estilo de Boniperti».

  • Invocado Del Piero

    Habla el accionista Ezio Mosso, según informa Gazzetta.it: «Alessandro Del Piero nunca ha sido acercado a este entorno. Solo lo vemos por televisión. Es el emblema de un gran campeón que nunca se ha enfrentado al club en los momentos difíciles y que lleva a la Juventus en la sangre. ¿Cuándo llegará el momento en que Alex pueda defender la causa de la Juventus con su carisma?».

  • APROBADAS LAS CUENTAS

    Durante la junta de accionistas se aprobaron las cuentas anuales de la Juventus al 30 de junio de 2026. Las cuentas consolidadas del club de la temporada 2025/26 cerraron con unas pérdidas netas de 66 millones de euros, un resultado peor que los 58,1 millones de pérdidas registrados en el ejercicio anterior. El 91,8 % de los votantes votó a favor.

  • FERRERO HABLA DE TETHER

    Gianluca Ferrero, presidente de la Juventus, responde a la pregunta de un accionista sobre Tether, el gigante de las criptomonedas que posee el 11,5 % de las acciones: «La Juventus está abierta al diálogo con todos sus accionistas. Tether es un accionista importante, un gran accionista, y también está atento a las actividades de la Juventus. En cualquier caso, en este momento no hay iniciativas con Tether de carácter industrial, tecnológico, comercial ni financiero».

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