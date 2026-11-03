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En la Juventus, hoy se celebra la junta de accionistas. En el Allianz Stadium, a partir de las 10:00, el orden del día incluye la aprobación de las cuentas, el nombramiento de dos miembros del consejo de administración y la delegación de facultades al consejo para la ampliación de capital.

Los accionistas, de hecho, no solo deben aprobar las cuentas a 30 de junio de 2026, que arrojaron unas pérdidas de 66 millones, sino también delegar en el consejo de administración una ampliación de capital de hasta 250 millones, «para respaldar el fortalecimiento de la estructura patrimonial y de la competitividad deportiva, posibles mejoras de los activos inmobiliarios estratégicos (en primer lugar, el Allianz Stadium), la valorización de la marca y la sostenibilidad económico-financiera». El accionista mayoritario Exor, holding de la familia Elkann-Agnelli, ha garantizado la cobertura de su parte (65,4 %) y de las posibles acciones que queden sin suscribir, y ya ha aportado 60 millones como anticipo.