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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Asamblea de accionistas de la Juventus, Carnevali: «Hablamos con hechos, tenemos que volver a ganar»

Juventus
Serie A

La junta de accionistas aprueba las cuentas (con pérdidas) y da luz verde a la ampliación de capital.

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En la Juventus, hoy se celebra la junta de accionistas. En el Allianz Stadium, a partir de las 10:00, el orden del día incluye la aprobación de las cuentas, el nombramiento de dos miembros del consejo de administración y la delegación de facultades al consejo para la ampliación de capital.

Los accionistas, de hecho, no solo deben aprobar las cuentas a 30 de junio de 2026, que arrojaron unas pérdidas de 66 millones, sino también delegar en el consejo de administración una ampliación de capital de hasta 250 millones, «para respaldar el fortalecimiento de la estructura patrimonial y de la competitividad deportiva, posibles mejoras de los activos inmobiliarios estratégicos (en primer lugar, el Allianz Stadium), la valorización de la marca y la sostenibilidad económico-financiera». El accionista mayoritario Exor, holding de la familia Elkann-Agnelli, ha garantizado la cobertura de su parte (65,4 %) y de las posibles acciones que queden sin suscribir, y ya ha aportado 60 millones como anticipo.

  • HABLA CARNEVALI

    El consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, abrió la sesión con estas palabras, según recoge Gazzetta.it: «Debemos respetar a nuestros aficionados y transmitir el sentimiento juventino. Prometo compromiso, ideas claras y muchas ganas de trabajar. No debemos hablar demasiado, sino hablar con hechos. Y debemos recordar que hay que respetar los parámetros de la UEFA: no pensemos en hacer nada extraordinario, pero con los recursos que tenemos debemos convertir a la Juve en un gran club. La Juve debe volver a ganar. Hacen falta planificación y unidad. Debemos recuperar el entusiasmo y el sentido de pertenencia. Lo que he tenido que hacer en estos cuatro meses es estudiar todo lo posible nuestro club y su estructura. Cada vez entiendo mejor el mundo de la Juventus, su historia, sus valores y lo que debemos intentar llevar dentro. ¡Forza Juve!».

    «Un comienzo explosivo»: así definió el presidente Gianluca Ferrero la intervención de Giovanni Carnevali.

  • EL DIRECTOR FINANCIERO CERRATO

    Stefano Cerrato, director financiero de la Juventus, sobre las previsiones para el ejercicio en curso: «Se prevé que el resultado siga arrojando pérdidas, sobre todo por los menores ingresos de la Europa League respecto a la Champions League. El resultado estará condicionado por los resultados deportivos y por los efectos de los mercados de fichajes de enero y junio».

  • Un accionista arremete contra Elkann

    El accionista Andrea Danubi critica a la propiedad: «Cinco años de inversiones y decisiones equivocadas —recoge Gazzetta.it—. Elkann ha sido definido como un accionista silencioso. ¿Por qué mantener a la Juve a toda costa? Si uno la soporta como un adorno familiar, la confía a las personas equivocadas y no la defiende en las instancias oportunas, no la quiere. Nuestra Juventus era la de Andrea Agnelli, la de Antonio Giraudo. Ahora, en cambio, cada año se empieza de cero. Haría falta un Michel Platini a lo Boniperti».

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  • Invocan a Del Piero

    Habla el accionista Ezio Mosso, según informa Gazzetta.it: «A Alessandro Del Piero nunca se le ha acercado a este entorno. Solo lo vemos por televisión; es el emblema de un gran campeón que nunca se ha enfrentado al club en los momentos difíciles y que lleva a la Juventus en la sangre. ¿Cuándo llegará el momento en que Alex pueda defender la causa de la Juventus con su carisma?»

  • Carnevali, sobre la FIGC

    Carnevali, sobre las elecciones a la FIGC: «Adriano Galliani y Giovanni Malagò son dos figuras muy destacadas, personas de gran capacidad. Las votaciones se celebrarán el 14 de diciembre, así que tenemos tiempo de sobra para evaluar y conocer también los programas. Creo que debemos escuchar también a las demás partes, pero, sobre todo, pienso que, como clubes, deberíamos contribuir a mejorar el sistema y apoyar a quien sea el nuevo presidente de la federación».

  • Carnevali sobre la directiva y la Next Gen

    Carnevali también habla de la actual directiva de la Juventus: «Solo he tomado una decisión en el plano técnico, con Ricky Massara, porque junto a Marco Ottolini podemos crear un equipo de trabajo más sólido, un equipo de trabajo para la Juventus. Estamos haciendo muchas cosas, estamos incorporando una nueva área de scouting, que quizá antes no existía. Por eso, el objetivo ahora es intentar obtener buenos resultados, tener un club ambicioso, pero, sobre todo, un equipo que pueda volver a ganar. El compromiso es total. Creo que, especialmente hoy, hacen falta planificación, competitividad y continuidad».

    Y de la Next Gen: «Tenemos que tener un proyecto global que abarque al primer equipo, la Next Gen y la cantera. Tenemos que conseguir que la cantera vuelva a ser como en los últimos años, intentando siempre mejorar. Tenemos que aportar un poco más de presencia italiana a nuestra estructura. La Next Gen debe ser la joya de la corona de este club para formar jóvenes que algún día puedan convertirse en jugadores de la Juventus».

  • Aprobadas las cuentas

    Durante la junta de accionistas se aprobaron las cuentas de la Juventus correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026. Las cuentas consolidadas del club para la temporada 2025/26 se cerraron con una pérdida neta de 66 millones de euros, un empeoramiento respecto a las pérdidas de 58,1 millones registradas en el ejercicio anterior. El 91,8 % de los votantes votó a favor.

  • Ferrero habla de Tether

    Gianluca Ferrero, presidente de la Juventus, responde a la pregunta de un accionista sobre Tether, el gigante de las criptomonedas que posee el 11,5 % de las acciones: «La Juventus está abierta al diálogo con todos sus accionistas. Tether es un accionista importante, un gran accionista, y también está atento a las actividades de la Juventus. En cualquier caso, en este momento no hay iniciativas con Tether de carácter industrial, tecnológico, comercial o financiero».

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