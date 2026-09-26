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¡Asalto al vecino! El Manchester United ficha a la segunda joya del Manchester City en una semana, ya que David Eze se incorpora a la academia de Old Trafford
El United culmina su ofensiva sobre el City
El Manchester United ha anunciado oficialmente el fichaje del talentoso centrocampista Eze, procedente del City, su rival de la misma ciudad. La promesa de 16 años ha acordado un contrato preprofesional, que establece que firmará formalmente un contrato profesional cuando cumpla 17 años.
Eze fue presentado oficialmente apenas dos días después de que el United confirmara la incorporación de Karrim Cassim procedente del sistema del Etihad. La llegada de Eze completa un impresionante doble fichaje desde su rival local.
El comunicado oficial confirma la llegada de un joven talento
El United dio la bienvenida al joven talento tras completarse su traslado al otro lado de Mánchester. Después de fichar por el Manchester United, el jugador de 16 años recibió un recorrido por Old Trafford, en una bienvenida que reflejó la que se le dio a otro nuevo fichaje, Cassim.
«El talentoso joven David Eze se ha unido al Manchester United», se leía en el comunicado oficial del club. «El centrocampista se ha incorporado al club después de dejar el Manchester City.
«El jugador de 16 años, que progresó a través del sistema de academia del City, también ha sido internacional con Inglaterra en categorías inferiores. Todos le desean a David la mejor de las suertes en el United y le dan la bienvenida al club».
El interés europeo es rechazado por Old Trafford
Eze fue un jugador muy cotizado durante el mercado de fichajes de verano, y despertó el interés concreto de varios grandes clubes europeos. Como nació en Dublín, el centrocampista tiene pasaporte europeo, lo que le otorgaba distintas opciones legales para completar un traspaso al extranjero.
A pesar de esas vías alternativas en Europa, el joven finalmente optó por continuar su carrera en Old Trafford. Eze ya cuenta con una valiosa experiencia internacional, ya que representó a Inglaterra tanto en la categoría sub-16 como en la sub-17 durante su progresión en las categorías inferiores.
Enfoque estratégico en la captación para la academia del Manchester United
Debido a las normas del Brexit, la búsqueda de refuerzos para la cantera del club está esencialmente limitada al Reino Unido. A causa de estas restricciones regulatorias, el United se ha mostrado especialmente activo a la hora de incorporar a los mejores jóvenes talentos de clubes vecinos en los últimos años. Eze comenzará ahora su desarrollo en Carrington antes de firmar oficialmente su contrato profesional cuando cumpla 17 años.
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