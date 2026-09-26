El United dio la bienvenida al joven talento tras completarse su traslado al otro lado de Mánchester. Después de fichar por el Manchester United, el jugador de 16 años recibió un recorrido por Old Trafford, en una bienvenida que reflejó la que se le dio a otro nuevo fichaje, Cassim.

«El talentoso joven David Eze se ha unido al Manchester United», se leía en el comunicado oficial del club. «El centrocampista se ha incorporado al club después de dejar el Manchester City.

«El jugador de 16 años, que progresó a través del sistema de academia del City, también ha sido internacional con Inglaterra en categorías inferiores. Todos le desean a David la mejor de las suertes en el United y le dan la bienvenida al club».







