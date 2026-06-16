AS - Nico Paz no volverá al Real Madrid: le pidió a Mourinho quedarse un año más en el Como. ¿Qué se sabe de su futuro en el Inter?

Cualquier especulación sobre un posible regreso de Nico Paz a Madrid podría posponerse hasta el verano de 2027, cuando el Real Madrid tendría que ejercer su última oportunidad de recompra por 10 millones de euros. Otra opción es que Como y el Real Madrid negocien ahora las condiciones del futuro del jugador, sobre el que el club blanco mantiene además el 50 % de una futura reventa.

En las últimas semanas varios clubes, entre ellos el Inter, han mostrado interés en el jugador, confiando en una rescisión por parte del Real Madrid, que pasaría a ser el interlocutor principal. Los nerazzurri estarían dispuestos a invertir fuerte. Incluso Florentino Pérez podría aprovechar las condiciones favorables para recomprarlo ya y cederlo luego al equipo de Fábregas.