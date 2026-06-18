AS - Confirmado: la Juventus sigue a Yeremay, del Deportivo de La Coruña. ¿Su valor de mercado y su cláusula de rescisión de tres cifras?

Según Sportitalia, confirmado por AS, la Juventus sigue interesada en Yeremay Hernández, delantero del Deportivo de La Coruña nacido en 2002, al que ya siguió en enero, igual que Como y Nápoles. El canario fue clave en el ascenso del Deportivo con 11 goles y 10 asistencias en 38 partidos. Un futbolista con gran potencial, aunque los directivos del Depor ya han demostrado que saben mantenerse firmes y no están dispuestos a hacer concesiones.