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Arteta rompe su silencio sobre los vínculos con Alvarez mientras el Arsenal se prepara para las salidas de Jesus y Martinelli
Arteta aborda las especulaciones sobre Julián Alvarez
Arteta se ha mantenido hermético respecto al supuesto interés del club por el delantero del Atlético de Madrid Alvarez. Con el mercado de fichajes de verano entrando en su última semana, se espera de forma generalizada que Arsenal refuerce sus opciones en ataque, con la exestrella del Manchester City emergiendo como un objetivo prioritario. Sin embargo, Arteta se negó a confirmar si se está preparando un movimiento formal, aunque las esperanzas de Arsenal han recibido un impulso después de que el Atlético reiterara que no venderá al delantero a su destino preferido, el Barcelona.
En su comparecencia ante los medios en la rueda de prensa previa al partido del lunes contra el Aston Villa, el español se mostró firme en su postura respecto a objetivos externos. Preguntado directamente por informaciones en España que sugerían que Alvarez había ignorado una llamada telefónica suya para evitar un regreso a la Premier League, Arteta respondió: "¡No vayas por ahí! No voy a hacer comentarios sobre jugadores de otros clubes".
Arteta ha desvelado qué exige en privado a los posibles fichajes. Preguntado por si las incorporaciones deben estar completamente comprometidas con unirse a Arsenal, el técnico explicó: "¡Públicamente, nunca se lo pido! Creo que es más en privado, para tener la sensación de que sienten algo único, un vínculo, una sensación, de que realmente quieren unirse a nosotros y tienen ese deseo de venir y formar parte de nuestra familia".
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Gabriel Jesus, cerca de salir del Emirates
Mientras la atención sigue centrada en los posibles fichajes, el conjunto del norte de Londres también se prepara para salidas importantes. Jesus, que se incorporó al Arsenal procedente del Manchester City en el verano de 2022, todavía no ha jugado con el Arsenal esta temporada. Después de sufrir una campaña pasada marcada por las lesiones, en la que disputó solo 27 partidos en todas las competiciones y marcó seis goles, fue una ausencia destacada en las recientes sesiones de entrenamiento en medio de la creciente especulación sobre su traspaso.
Preguntado por qué el delantero brasileño no participó en las últimas sesiones, Arteta fue sincero sobre la situación y sugirió que la decisión estuvo motivada por la gestión de la plantilla y por el propio futuro del jugador. El técnico del Arsenal admitió: "Tiene que ver con el número de jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla y con la forma en que estamos gestionando esa situación de manera individual con todos los jugadores que tienen algunas situaciones personales, sean las que sean, creo que está claro".
Martinelli, vinculado con un posible fichaje por la Saudi Pro League
En un movimiento que ha sorprendido a muchos aficionados, también se informa de que Martinelli está al borde de una sensacional salida. El extremo brasileño de 25 años, que abandonó antes de tiempo el entrenamiento del Arsenal en medio de la creciente incertidumbre sobre su futuro y se quedó fuera de la convocatoria para las victorias por 3-0 contra el Manchester City y el Coventry, está cada vez más cerca de fichar por el Al Hilal de la Saudi Pro League en una operación récord de más de 50 millones de libras antes de la fecha límite de la próxima semana.
Arteta no rehuyó la realidad de la situación de Martinelli y confirmó que se están produciendo conversaciones sobre el futuro del jugador. Declaró: "Esa es otra situación personal con la que estamos lidiando. Todo el mundo sabe y reconoce cuánto queremos a Gabi. Sea cual sea el resultado, será porque todo el mundo está de acuerdo con ello".
- AFP
Konsa, listo para debutar con el Arsenal ante su exequipo, el Villa
El nuevo fichaje Ezri Konsa podría estar en disposición de debutar con el Arsenal contra su exequipo, el Aston Villa, después de participar esta semana en los entrenamientos con el grupo. A pesar de la posible presión de enfrentarse a su antiguo club, Arteta ha insistido en que no tiene ninguna reserva a la hora de lanzar al defensa directamente a la acción.
Al hablar sobre el estado de Konsa de cara al choque en Villa Park, el técnico del Arsenal dijo: "Está disponible. Ha entrenado realmente bien y creo que estará disponible para ser seleccionado". Arteta también restó importancia a cualquier preocupación por el componente sentimental del partido, al añadir: "Si viera algo diferente en el jugador, quizá me lo plantearía. Por cómo he visto a Ezri desde el primer día, conociendo muy bien su personalidad por toda la información que recibo de toda la gente que ha trabajado con él, eso no es algo que me preocupe".
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