Arteta rompe su silencio sobre los vínculos con Alvarez mientras el Arsenal se prepara para las salidas de Jesus y Martinelli

Arteta se ha mantenido hermético respecto al supuesto interés del club por el delantero del Atlético de Madrid Alvarez. Con el mercado de fichajes de verano entrando en su última semana, se espera de forma generalizada que Arsenal refuerce sus opciones en ataque, con la exestrella del Manchester City emergiendo como un objetivo prioritario. Sin embargo, Arteta se negó a confirmar si se está preparando un movimiento formal, aunque las esperanzas de Arsenal han recibido un impulso después de que el Atlético reiterara que no venderá al delantero a su destino preferido, el Barcelona.

En su comparecencia ante los medios en la rueda de prensa previa al partido del lunes contra el Aston Villa, el español se mostró firme en su postura respecto a objetivos externos. Preguntado directamente por informaciones en España que sugerían que Alvarez había ignorado una llamada telefónica suya para evitar un regreso a la Premier League, Arteta respondió: "¡No vayas por ahí! No voy a hacer comentarios sobre jugadores de otros clubes".

Arteta ha desvelado qué exige en privado a los posibles fichajes. Preguntado por si las incorporaciones deben estar completamente comprometidas con unirse a Arsenal, el técnico explicó: "¡Públicamente, nunca se lo pido! Creo que es más en privado, para tener la sensación de que sienten algo único, un vínculo, una sensación, de que realmente quieren unirse a nosotros y tienen ese deseo de venir y formar parte de nuestra familia".