Arteta respondió a las preguntas de los periodistas sobre la sustitución de Declan Rice y si se encontraba bien, y dijo: "Sí, está bien".
Sobre las victorias reiteradas por un solo gol de diferencia en la Premier League, declaró: "Necesitamos ser más efectivos; nos plantamos solos ante el portero en dos ocasiones, fallamos un penalti y otra ocasión. A veces intentamos marcar un gol perfecto ante los bloques defensivos, cuando lo que necesitamos es más caos y marcar temprano".
Sobre Madueke y si lo considera un ejemplo de jugador que recuperó su nivel tras disponer de más minutos, asumiendo el liderazgo del ataque ante la ausencia de varios elementos recientemente, respondió: "Noni merecía la oportunidad, no ofreció lo suficiente al inicio de la temporada, pero entrenó y volvió diferente y serio. Está ofreciendo niveles asombrosos, y debe mantener su lugar".
Sobre el enfado del jugador al ser sustituido hoy, dijo: "Falló tres ocasiones claras. Participó en el gol de Martin, pero debe mejorar sus decisiones y su efectividad".
Por último, elogió la actuación de Bruno Guimarães, cuyo nombre corearon los aficionados mientras recorría el campo, y dijo de él: "Puede ofrecer lo mejor. Fue influyente e impuso su presencia, pero tiene margen para más, especialmente en el entendimiento entre los centrocampistas".
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