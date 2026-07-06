Artan y Balojun... Vuelven a sonar los tambores de guerra entre la FIFA y la UEFA

La UEFA ha abierto un nuevo frente con la FIFA tras anular la suspensión de una sanción al jugador estadounidense Folarin Balogun.

La FIFA sorprendió al suspender la sanción automática de un partido impuesta a Folarin antes del duelo contra Bélgica en los octavos de final del Mundial.

La medida generó polémica tras conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con Gianni Infantino para pedir la revisión de la sanción.

La UEFA respondió con un comunicado en su web en el que criticaba la decisión de la FIFA, afirmando que «ha sobrepasado todos los límites aceptables».

Recordó que la suspensión automática de un partido tras una tarjeta roja no es discrecional ni necesita resolución adicional.

La UEFA advirtió que esta medida pone en riesgo la integridad del fútbol y la credibilidad del Mundial, y mostró su consternación ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable.