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Arsenal y Tottenham se preparan para pujar por la estrella noruega del Mundial
Los rivales del norte de Londres se acechan mutuamente
Arsenal y Tottenham pujan por Nusa tras su buen Mundial, informa The Sun. El joven de 21 años brilló en la Bundesliga y en el Mundial, donde marcó el primer gol de Noruega en la victoria sobre Costa de Marfil en dieciseisavos. Su actuación ha despertado el interés continental, aunque el Leipzig mantiene su valoración de 51 millones de libras.
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El Arsenal y el Tottenham barajan posibles fichajes
El Arsenal mantiene la paciencia y aún no ha presentado una oferta formal por Gabriel Martinelli, aunque valoraría venderlo si llega una propuesta superior a 51 millones de libras desde Europa o Asia. Leandro Trossard ya está en el Besiktas y Christos Tzolis llega del Club Brugge. Además, el Arsenal perdió a su objetivo principal, Morgan Rogers, tras el fichaje de 117 millones de libras por parte del Chelsea.
Los Spurs también están interesados, pero primero deben reducir su plantilla. Deben resolver el futuro de los cedidos que regresan, Manor Solomon y Mikey Moore, antes de presentar una oferta oficial.
Aumenta la competencia europea
Los admiradores de Nusa van mucho más allá de la Premier League. El AC Milan y el AS Roma ya han iniciado conversaciones directas con sus representantes para adelantarse a los clubes ingleses. El Milan lo considera prioritario y planea financiarlo con la venta de Rafael Leão, mientras que la Roma prepara una oferta de 38 millones de libras al Leipzig.
Mientras tanto, los Spurs buscan otro extremo tras las lesiones de Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons y Wilson Odobert en la gira de pretemporada por Nueva Zelanda y Australia.
- AFP
La decisión está cada vez más cerca
Se espera que Nusa busque un nuevo reto tras su buen Mundial, así que las negociaciones podrían acelerarse en las próximas semanas. El obstáculo es el mismo para todos los clubes interesados: convencer al Leipzig de que baje su precio de 51 millones de libras, clave para cerrar cualquier acuerdo.
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