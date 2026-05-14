Arsenal y PSG siguen a una estrella del West Ham, que podría venderla al estar en riesgo de descenso

Según The Times, Arteta quiere mejorar el centro del campo del Arsenal y ve a Fernandes como su prioridad. El técnico valora a jugadores versátiles, y el portugués encaja: puede actuar como mediocampista defensivo, de área a área o incluso más adelantado.

El interés surgió tras enfrentarse al Arsenal el domingo. En la derrota 1-0 del West Ham ante el Arsenal, el centrocampista falló un gol claro tras varios toques, aunque sus cualidades técnicas impresionaron a los ojeadores gunners. Estos buscan jóvenes con experiencia en la Premier, sobre todo tras perder la final de la Carabao Cup contra el Manchester City en marzo.