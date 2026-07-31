Según talkSPORT, Guimaraes ha pedido al Newcastle que retrase su salida hacia la concentración de pretemporada en La Manga para permitir que se cierre el traspaso. Aunque el Newcastle sostiene que su calendario siempre fue flexible tras el Mundial, fuentes cercanas al jugador confirman que sus planes de viaje se modificaron para completar la operación.

El centrocampista comunicó a la cúpula del club y al exentrenador Eddie Howe su deseo de dejar St James' Park para jugar la Champions League. Con el Newcastle sin lograr la clasificación para la máxima competición europea, el capitán brasileño dejó clara su intención de buscar un nuevo desafío.