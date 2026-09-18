Getty Images Sport
Traducido por
Arsenal y Manchester United identifican su próximo objetivo para el centro del campo, ya que Ibrahim Maza, valorado en 70 millones de euros, llama la atención de los gigantes de la Premier League
Los grandes de Europa se unen a la puja por la estrella argelina
La carrera por Maza se está intensificando, ya que varios de los clubes más prestigiosos de Europa han empezado a rondar al mediapunta del Bayer Leverkusen. Aunque a Arsenal y Manchester United se les ha atribuido el mayor interés desde la Premier League, no están solos en su persecución.
Informes recientes sugieren que Manchester City y Atlético de Madrid también se han sumado a la puja, y que ambos clubes mantienen contacto con los representantes del jugador para estar al tanto de su disponibilidad. Según esas informaciones, los gigantes del norte de Londres y de Manchester han estado siguiendo de cerca al joven desde su llegada al BayArena.
La llegada de Maza a Leverkusen en el verano de 2025 ha resultado ser un acierto en materia de fichajes por parte del campeón alemán. Desde que se trasladó procedente del Hertha BSC, el internacional argelino ha visto cómo su reputación se disparaba por todo el continente.
- Getty Images Sport
El Leverkusen fija una tasación descomunal
En el Bayer Leverkusen son muy conscientes del tesoro que tienen en su plantilla y no existe ninguna presión inmediata para hacer caja con su activo más preciado. El jugador, de 20 años, está actualmente vinculado por un contrato de larga duración que se extiende hasta junio de 2030, lo que otorga al conjunto alemán una posición de fuerza significativa en cualquier negociación futura.
Según Fussball News, el Werkself ha fijado un precio muy elevado por el centrocampista. Se entiende que el Leverkusen podría exigir hasta 70 millones de euros por el joven, una cifra que refleja tanto su nivel actual como su enorme potencial de futuro.
A pesar de esa alta valoración, el interés desde la máxima categoría inglesa no muestra señales de enfriarse. Tanto Mikel Arteta como el equipo de captación de talento en Old Trafford buscan jugadores que puedan aportar ingenio en el último tercio. Maza encaja perfectamente en ese perfil y ofrece ese tipo de chispa creativa capaz de abrir defensas cerradas.
El perfil técnico de un mediapunta moderno
Lo que convierte a Maza en un proyecto tan tentador para entrenadores como Arteta o el cuerpo técnico del United es su enorme versatilidad. Aunque se siente más cómodo actuando en la posición de mediapunta, ha demostrado un alto grado de solvencia jugando como centrocampista central al uso o incluso cayendo a las bandas.
Su rendimiento estadístico y sus atributos físicos también destacan para los analistas. Maza posee una rara combinación de aceleración y calidad, que, unida a su visión de juego, le convierte en una amenaza constante. Además, su experiencia internacional con Argelia ya le ha permitido sumar 21 internacionalidades y marcar dos goles, lo que demuestra que puede manejar la presión de representar a su país en el gran escenario a una edad muy temprana.
- Getty Images Sport
Decidir el siguiente paso en el desarrollo de Maza
Mientras la especulación sobre su traspaso sigue creciendo, el propio jugador se enfrenta a una decisión importante respecto a su trayectoria profesional. El atractivo de la Premier League es innegable, pero el riesgo de frenar su desarrollo en un banquillo de primer nivel es un factor que debe tenerse en cuenta.
Para un jugador de su edad, tener minutos de forma constante sobre el césped es vital para alcanzar su techo. Si se marchara de la Bundesliga, tendría que asegurarse de que su próximo destino le ofrece un camino claro hacia el once titular y un proyecto que encaje con su estilo de juego técnico.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias