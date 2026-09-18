La carrera por Maza se está intensificando, ya que varios de los clubes más prestigiosos de Europa han empezado a rondar al mediapunta del Bayer Leverkusen. Aunque a Arsenal y Manchester United se les ha atribuido el mayor interés desde la Premier League, no están solos en su persecución.

Informes recientes sugieren que Manchester City y Atlético de Madrid también se han sumado a la puja, y que ambos clubes mantienen contacto con los representantes del jugador para estar al tanto de su disponibilidad. Según esas informaciones, los gigantes del norte de Londres y de Manchester han estado siguiendo de cerca al joven desde su llegada al BayArena.

La llegada de Maza a Leverkusen en el verano de 2025 ha resultado ser un acierto en materia de fichajes por parte del campeón alemán. Desde que se trasladó procedente del Hertha BSC, el internacional argelino ha visto cómo su reputación se disparaba por todo el continente.