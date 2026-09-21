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Arsenal toma la decisión FINAL sobre el futuro de Noni Madueke en medio del interés de la Juventus y el Atlético de Madrid
El Arsenal se mantiene firme con Madueke
El Arsenal no tiene intención de desprenderse de Madueke durante el próximo mercado de fichajes de enero. Arteta sigue considerando al extremo de 24 años una parte crucial de su plantilla en el Emirates Stadium, pese a su limitada participación en la liga.
Según Football Insider, el Arsenal está totalmente preparado para rechazar cualquier acercamiento por el delantero este invierno. Incluso aunque aumente la frustración del jugador a nivel doméstico, el Arsenal sigue completamente comprometido a mantener intacta su unidad ofensiva.
Arteta simplemente no quiere perder profundidad de jugadores veteranos a mitad de una exigente temporada. Madueke sigue formando parte de los planes inmediatos del entrenador.
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Los grandes de Europa siguen de cerca la situación del extremo
La falta de continuidad de Madueke en la liga ha desatado inevitablemente especulaciones sobre su futuro a largo plazo en el norte de Londres. Varios clubes de toda Europa están siguiendo de cerca su situación, con Juventus y Atlético de Madrid mostrando ambos un interés importante.
Según se informa, el gigante italiano está estudiando la posibilidad de una cesión a mitad de temporada para reforzar su ataque. Sin embargo, es poco probable que el traspaso llegue a materializarse dada la postura actual tanto del club como del jugador.
Se entiende que Madueke no tiene ningún deseo inmediato de abandonar su carrera en el Arsenal. El delantero está totalmente dispuesto a quedarse en el Emirates y luchar por un puesto fijo en el once inicial de Arteta.
La feroz competencia limita los minutos en la Premier League
El principal problema de Madueke ha sido la feroz competencia por un puesto en el costado derecho del ataque del Arsenal. Bukayo Saka sigue siendo la opción indiscutible para esa posición, mientras que el prometedor adolescente Max Dowman también está presentando una candidatura convincente para tener minutos con el primer equipo.
Como resultado, Madueke se ha visto limitado a solo 24 minutos en la Premier League repartidos en dos apariciones como suplente esta temporada. Todavía no ha firmado ni un solo gol ni una asistencia en liga.
Su rendimiento en las copas, sin embargo, dibuja un panorama mucho más alentador. El extremo fue titular en la Community Shield, participó en una victoria en la Liga de Campeones sobre el Napoli, y marcó durante el triunfo por 4-2 del Arsenal ante el Ipswich Town en la Carabao Cup.
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Luchando por su club y su selección
El papel reducido de Madueke en la competición doméstica ya ha afectado a sus aspiraciones internacionales. Thomas Tuchel dejó recientemente al extremo fuera de su última convocatoria de Inglaterra para la Nations League por falta de ritmo de competición regular.
El próximo calendario invernal será clave para el jugador de 24 años, que intenta abrirse paso de nuevo en los planes principales de Arteta. Con los partidos acumulándose en múltiples competiciones, la rotación de la plantilla acabará siendo necesaria. Madueke debe aprovechar cualquier oportunidad en las copas nacionales o en Europa para desbancar a Saka y recuperar finalmente su sitio en la selección inglesa. Por ahora, un traspaso en enero está totalmente descartado.
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